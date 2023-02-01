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Ocak ayının trafik bilançosu ağır… 4 can kaybı, 56 yaralı

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Trafikte geride bıraktığımız Ocak ayı, kayıtlara 4 can kaybı ve 56 yaralıyla geçti.
Ocak ayının trafik bilançosu ağır… 4 can kaybı, 56 yaralı

31 günlük Ocak ayının trafik bilançosu ağır oldu. Toplam 338 trafik kazasının meydana geldiği Ocak ayında, 4 kaza ölümle sonuçlandı ve 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanmayla sonuçlanan 42 kazada 56 kişi yaralanırken, 292 kaza da hasarla sonuçlandı.

2022 yılını 3 bin 689 trafik kazasında 24 ölü ve 741 yaralıyla kapatan KKTC’de, yeni yılın ilk ayında ikisi yaya, biri sürücü, biri de yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaşamını yitirdi. Ölümlü kazaların 2’si Gazimağusa, 2’si de İskele ilçesinde oldu.

TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenlerinden derlediği bilgilere göre, yeni yılın ilk ölümü kazası, 18 Ocak’ta İskele-Gazimağusa ana yolunda meydana geldi. Salamis Otel civarında yoldan çıkıp reklam tabelasına çarpan aracın sürücüsü 26 yaşındaki Tahsin Tilki, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede aynı gün hayatını kaybetti.

20 Ocak’ta sabah 04.15’te eski Gazimağusa- Lefkoşa ana yolunda bir otobüsün çarptığı 18 yaşındaki yaya Mehmet Raif Koçak, 28 Ocak’ta yoğun bakımda tedavi görürken kurtarılamadı.

İskele-Karpaz ana yolunda 27 Ocak’ta geçirdiği kazada ağır yaralanan yaya Hakan Kerek, 29 Ocak’ta yaşamını kaybetti. Kerek, 47 yaşındaydı.

Ocak ayının son ölümlü kazası ise 84 yaşındaki Fadime Ağcakoca’nın ölümüyle sonuçlandı. 29 Ocak’ta saat 01.30’da Gazimağusa-Karpaz ana yolunda, Kumyalı civarındaki kazada, araçta yolcu olarak bulunan Fadime Ağcakoca (K-84) kaza yerinde hayatını kaybetti.

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