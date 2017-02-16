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Ocak Turu Kaptı 1-0

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Ocak Turu Kaptı 1-0
Türk Ocağı DTB'ni Ertaç'ın 44. dakikada penaltıdan attığı gol ile eleyerek turu geçen taraf oldu.

Saha: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Malek-Ömer Doğru-İsfandiyar Açıksöz

DTB: Ozan-Hasan Kanlı-Ahmet Sönmez-Ahmet Çağer(Dk. 61 Tunahan)-Koral-Rahamm(dk. 46 Joel)-Quincu-Salih-Aydın-Selim-Ahmet Coşkun(dk. 70 Kenan)

TOL: Andreou-Yunus-Mustafa Ercan-Mustafa Avcı-Bilal-James-Coşkun(dk. 79 Hasan Sadrazam)-Muhammed Ali-Deniz-Ertaç-Emeka(dk. 90 Adams)

Gol: Dk. 44 Ertaç(penaltı) TOL

Karşılaşmadan Notlar:

Dk. 11: Ertasç'ın faul atışı sonunda top savunmadan kornere çıktı. Ocak arka arkaya kullandığı dört korner atışından sonuç alamadı.

Dk. 20: Emeka sağ kanattan sıfıra kadar indi, Ertaç'a topu göndermek istedi, savunma ayak koyarak topu kornere attı.

Dk. 28: Ahmet Coşkun topu rakibinden çaldı, Aydın'a pasını aktardı. Aydın topu kale alanı içine kaldırdı, Salih kafa ile kaleye gönderdi, kaleci topu yumrukla uzaklaştırdı.

Dk. 40: Muhammed Ali topu Ertaç ile buluşturdu, Ertaç sert şutu kaleye gönderdi, Ozan aynı güzellikle topu kornere attı.

Dk. 44: Sağ kanattan topla ceza alanına girdi, Ahmet Çağer'i çalımla geçtikten sonra ayak koyan Ahmet onu yere düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Ertaç kullandı, top ağlara göndererek maçın tek golünü attı. 1-0

54. Dk. Muhammed Ali pasını Ertaç'a verdi. Ertaç topu sol taraftan hızla gelen Deniz'in önüne bıraktı, Deniz kaleci Ozan ile karşı karşıya vurdu, top direğin dibinden dışarı gitti.

Dk. 66: savunmadan atılan uzun topla buluşan Joel savunmadan kurtulup topu Ocak kalesine gönderecekken, araya giren Mustafa Avcı kafa ile topu uzaklaştırarak mutlak gol pozisyonuna engel oldu.

Dk. 71: Selim'in sağ çaprazdan sert vuruşu uzak direk dibinden dışarı gitti.

Dk. 77: Koral sağ taraftan Ocak kale içine orta yaptı. Salih gelişine vurdu, kaleci Andreou aynı güzellikte topu kornere yumrukladı.

Dk. 80: Yunus topla hızla savunmadan çıktı. pasını Muhammed Ali'ye verdi, o Ertaç'a aktardı. Ertaç topa çok sert vurdu, top direkten geri geldi.

Dk. 85: Joel topu kaleye gönderdi, Ocak savunması kaleciye bırakmak isterken arkada topla buluşan Salih gelişine vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

Dk. 90+:  kontrataktan kazanılan topu alan Adams hızla DTB kalesine geldi, savunma ancak faul ile durdurabildi. Atışı Ertaç kullandı. top dışarı çıktı. Maç da bu vuruştan sonra sona erdi. 

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