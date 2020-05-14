Dünyadaki yeni tip corona virüs(Covid-19) vakalarının yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan ve 85 bini aşkın vatandaşını virüs nedeniyle yitiren ABD’de pandemiye hızlı ve acil şekilde çözüm üretilmeye çalışıyor. Bu kapsamda aşı çalışmalarının hızlandırılması için geçen ay başlatılan ve milyarlarca dolar fon kullanma yetkisi verilen Warp Speed operasyonuna katılan bir bilim insanı, temmuz ayında 8 aşının daha insan testlerinin başlayacağını ve gelecek ocak ayında 300 milyon doz aşının dağıtıma hazır olabileceğini söyledi.

Geçen ay, ABD hükümeti ülkeeki corona virüs aşısı üretimini hızlı bir şekilde izlemek için 'Warp Speed Operasyonu'nu başlattı.