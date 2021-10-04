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Ocak'ta seçime doğru

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Meclis’te “nisap krizi” öncesinde siyasi partilerin erken seçim için uzlaşı arayışı içine gireceği öğrenildi.
Ocak'ta seçime doğru

Meclis’te “nisap krizi” öncesinde erken seçim tarihi yine gündeme oturdu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı erken seçim tarihiyle ilgili olarak  “Muhalefet seçim tarihi istiyor. Bugün bu konuda ciddi bir adım bekliyoruz. Ocak ayında seçime gidilmesi yönünde bir karar çıkabilir. Benim yaptığım telefon diplomasisinde bunu gördüm. Büyük ihtimalle Meclis Başkanı’nın odasında parti başkanları olarak bir araya gelmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

BRT yayınına telefonla bağlanan Özersay ise  “Ocak ayında erken seçimin yapılması konusunda Saner, ben ve Erhürman biz uzlaşıya vardık. Ancak Saner bunu kendi milletvekillerine kabul ettiremedi. Bu uzlaşma UBP içinde reddedildi” dedi.

Kaynak: BRT

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