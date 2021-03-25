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Öcalan öldü iddiası!

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İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın öldüğü iddialarının ortaya atılmasının ardından, Asrın Hukuk Bürosu avukatları bir basın açıklaması yaparak müvekkilleriyle acil görüş talebinde bulunduklarını açıkladı.
Öcalan öldü iddiası!

14 Mart tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın öldüğü iddialarının ortaya atılmasının ardından, Asrın Hukuk Bürosu avukatları bir basın açıklaması yaparak müvekkilleriyle acil görüş talebinde bulunduklarını açıkladı.

Her gün yüz yüze görüşme talebinde bulunduklarını belirten avukatlar, bu talebe olumlu yanıt alamadıklarını da ekledi.

Öcalan’ın kardeşi ile yaptığı son telefon görüşmesinin çok kısa süre içinde kesintiye uğradığını belirten avukatlar, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bugün de Sayın Öcalan’ın sağlık durumu ile ilgili sağlıklı bilgiye ulaşma imkanımız olmamıştır. Bizlerin Sayın Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde ivedilikle görüşme talebimiz devam etmektedir. Nitekim Sn. Öcalan da görüşmenin geçekleşebilen kısmında bu talebin yerine getirilmemesini kabul etmediğini, bu durumun hukuka aykırı olduğunu beyan etmiş, devamında da görüşme kesilmiştir. Yaşanan bu gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunuyor, yetkilileri hukuka uygun davranmaya ve sorumluluğa davet ediyoruz.''

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, yaptıkları açıklamada Öcalan'dan 27 Nisan 2020 tarihinden beri haber alamadıklarını söyleyerek, onunla yüz yüze yaptıkları son görüşmenin 7 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştiğini hatırlattılar.

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