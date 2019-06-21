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Öcalan’ın avukatlarından açıklama: ‘Mektup’a ne teyit var ne de yanıt

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PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarından ‘mektup’la ilgili beklenen açıklama geldi.
Öcalan’ın avukatlarından açıklama: ‘Mektup’a ne teyit var ne de yanıt

Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ali Kemal Özcan, Öcalan’dan HDP’ye ‘seçimlerde tarafsız çizgide ısrar edilmesi’ çağrısı yaptığı bir mektup aldığını öne sürmüştü. Eski HDP milletvekili Ziya Pir ‘yalan haber’ servis edildiğini söylerken Öcalan’ın avukatları da yarın bir açıklama yapılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise iddiayı ‘PKK-HDP savaşı’na yormuştu.

Metin birebir aynı

Avukatların açıklamasında Özcan’ın iddiası ne teyit edildi ne de yanıtlandı. Ancak, Özcan’ın ‘Öcalan’ın mektubu’ diye aktardığı metinle avukatların açıklamaya ek olarak sunduğu ‘Öcalan’ın yazısı’ denen metin birebir aynı.

‘Mektup’ şöyleydi:

mk8.jpg

Avukatların açıklamasında ek olarak sunulan ‘Öcalan’ın yazısı’ şöyle:

 

mk8-001.jpg

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