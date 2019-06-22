Öcalan'ın mektubu HDP seçmenini etkiledi mi? İşte son gelen anket

Rawest ve TEAM araştırma şirketleri, İstanbul Kürt Seçmen Araştırması yayımladı

23 Haziran İstanbul seçimi için yapılan son araştırmada Kürt seçmenlerin oyu CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na geçen seçime göre yüzde 10 olarak arttığı belirtilirken AKP adayı Binali Yıldırım da ise bir değişiklik gözükmediği belirtildi. Abdullah Öcalan'ın ortaya çıkan mektubunun Kürt seçmenlerde bir yönelim değişikliği yaratmadığına dikkat çekilen araştırmada "Öcalan’ın ‘’tarafsız kalın’’ çağrısının HDP seçmeninin de bir seçim çağrısı olarak algılanmadığı görülüyor" denildi.

Rawest ve TEAM (Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi) araştırma şirketleri 23 Haziran İstanbul seçimleri için ortak hazırladıkları "İstanbul Kürt Seçmen Araştırması" adlı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaştılar.

İki araştırma şirketi, 31 Mart yerel seçimlerinde ortaya çıkan sonuçlar ile 23 Haziran seçimiyle ilgili yaptıkları araştırmaları karşılaştırdı.

Yapılan son araştırmada AKP seçmeninin kendi partisinin seçimi kazanacağına inancı düştüğü belirtilirken HDP seçmenin de ise İmamoğlu'nun kazanma ihtimalinin artması nedeniyle sandığa gitmede bir artış gözüktüğü belirtildi. Ancak araştırmada muhafazakar Kürt seçmene ilişkin "AK Parti’ye 24 Haziran genel seçimlerinde oy vermiş ve son seçimde sandığa gitmemiş muhafazakâr Kürt seçmende de AKP’ye az da olsa bir yöneliş fark ediliyor." ifadeleri geçiyor.

Geçen seçime göre ibrenin artması her iki Kürt kesimin sandığa gitmeye yönelttiğine dikkat çekilerek "Son seçimde %18 olan sandığa gitmeyen Kürt seçmen oranının bu seçimlerde %8’e düşeceği görülüyor." denildi.

Gençlerde ve kadınlarda İmamoğlu'na yöneliş var

Araştırmada İstanbul'un Kürt nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Esenyurt, Bağcılar ve Küçükçekmece'de katılım oranın az olduğu boykotçu seçmenlerin çoğunluğunu 40 yaş üstü HDP seçmeni ev hanımı eğitimsiz kadınların oluşturduğu ve bu seçimde etki edebileceği üzerinde duruldu. AKP'nin 31 Mart İstanbul seçiminin iptalinin Kürtlere izah edememesi özellikle AKP'ye oy veren kadınlarda ve gençlerde CHP'ye yöneliş veya boykot yönünde şekillendiği belirtildi.

Kürtler, 'Karadeniz Lobisi'nden şikayetçi

Daha önce AKP'ye oy vermiş Kürt seçmenin, hükümetin 'Kürt politikası'nın düzeleceğinden umudu kestikleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu konuda sarf ettikleri sert söylemlerden rahatsız olduklarını ve Binali Yıldırım'ın 'Kürdistan' çıkışının inandırıcı olmadığını dile getirdikleri aktarıldı. Araştırmaya katılan seçmenin AKP-MHP ittifakı sonrası kentteki ekonomiden ve istihdamdan pay alamadığından yakındığı ve 'Karadeniz lobisi'nden şikayetçi olduğu ileri sürüldü.

'Su indirimi' İmamoğlu'na yaradı

Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart öncesi dile getirdiği ve AKP cephesinin de sahiplendiği su indiriminin yoksul semtlerde hayatını ikamede eden Kürt seçmenin yönünü CHP'ye yakınlaştırdığı vurgulandı.

HÜDAPAR seçmeni ikna edilemiyor

Açıklanan araştırmada HÜDAPAR'a oy veren Kürtlerin ise AKP'ye oy vermede ikna edilemediği, özellikle genç erkeklerde 'boykot' ve 'İmamoğlu' seçeneklerinin güçlendiği ve Saadet Partili Kürt seçmenlerin de İmamoğlu'na oy vereceği belirtildi.

Öcalan'ın mektubu etki yaratmadı

Araştırmada özellikle kamuoyunda tartışmalara neden olan İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın 'tarafsızlık' açıklamasının Kürt seçmenlerde bir değişiklik yaratmadığı açıklandı.

Yapılan karşılaştırmalar: Fark açılıyor

Rawest ve TEAM araştırma şirketlerinin "İstanbul Kürt Seçmen Araştırması" adlı çalışmasında yapılan karşılaştırmalar şöyle:

İstanbul’da Kürt seçmenlerin ne kadarı kime oy veriyordu, 31 Mart’ta ne yaptı, 23 Haziran’da ne yapacak, sandığa gitmemişler nasıl dağılıyor gibi sorulara saha verilerine göre verdiğimiz yanıtlar aşağıdaki tablolarda. İstanbul’da yaklaşık 1,5 Milyon Kürt seçmen olduğu varsayımı ile oranları sayılara da dağıttık.

31 Mart’ta İstanbul’daki Kürt seçmenlerin %56’sı Ekrem İmamoğlu, %26’sı Binali Yıldırım’a oy vermişti.

23 Haziran’da ise %66’sı Ekrem İmamoğlu’na, %25’i Binali Yıldırım’a vereceğini ifade ediyor.

31 Mart’ta sandığa gitmemiş Kürt seçmenlerin ise 23 Haziran’da sandığa gidecek olan kesimi arasında ise İmamoğlu’nu destekleyenler %73. Son olarak HDP seçmeni olan Kürtlerin sandığa gitmeme oranı %8.7’ye gerilemişken, AKP'li Kürt seçmende sandığa gitmeyecek olanlar %12.3’de kalıyor.