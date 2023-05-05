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Öcalan’la görüşme: Ensarioğlu doğruladı, Bozdağ yalanladı

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme yapıldığını yalanladı. Ancak AKP’li Galip Ensarioğlu görüşmeyi doğrulamıştı.
Öcalan’la görüşme: Ensarioğlu doğruladı, Bozdağ yalanladı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Yaşam Gazetesi’nin “İktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı” başlıklı haberini alıntılayarak Diyarbakır merkezli gözaltı operasyonlarına dikkat çekmişti: “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan İmralı’ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ işbirliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum.”

 

Demirtaş, daha sonra bu görüşmeyi doğruladığını da belirtmişti.

Demirtaş’tan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldığı Habertürk programında, bir yargı mensubunun adını değiştirerek Öcalan’la görüştüğünü söylemişti: “Yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti. Basına yansıyan kısmı doğru olabilir. Destek talep etmişler. O da ‘Sonradan inkar ediyorsunuz, yazıya dökülmesi lazım’ demiş. Kimin gittiğini, nasıl gittiğini biliyorum.”

AKP’liler de doğruladı

AKP’nin Diyarbakır’da birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Galip Ensarioğlu, iktidarın Öcalan’la sürekli görüştüğünü belirterek şunları kaydetmişti: 

“Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman, Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür. Ancak bugün itibariyle bunun koşullarını ortadan kaldıran bizatihi HDP’nin kendisidir, Kandil’in kendisidir. Yani Öcalan’ı tecrite mahkum eden devlet değil, Öcalan’ı tecride mahkum eden bizatihi Kandil’dir, bizatihi HDP’nin kendisidir. Çözüm sürecini boşa çıkaran, sabote eden, Öcalan’ı rolünü boşa çıkaran yine kendileridir.”

Bozdağ yalanladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, AKP’li Ensarioğlu’nun da yapıldığını söylediği görüşmeyi yalanladı: “Yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Yani gidecek, bir yargı mensubu böyle bir görüşme yapacak. Bundan adalet bakanının, devletin, ilgililerin bilgisi olmayacak. Böyle bir görüşme yok.”

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