Oceanman Dünya Şampiyonası’nın final yarışında önemli derece

Başarılı yüzücülerimiz Doğukan Ulaç, Hasan İlker ve Şengül Uzun dünyanın en büyük açık su yüzme organizasyonu olan ve bu yıl Mısır’da gerçekleşen Oceanman Dünya Şampiyonası’nın final yarışında önemli derecelere imza atarak ülkemizi gururlandırdılar.

Gıynık Haber Ajansının haberine göre başarılı yüzücülerimiz Doğukan Ulaç, Hasan İlker ve Şengül Uzun dünyanın en büyük açık su yüzme organizasyonu olan ve bu yıl Mısır’da gerçekleşen Oceanman Dünya Şampiyonası’nın final yarışında önemli derecelere imza atarak ülkemizi gururlandırdılar.

YÜZÜCÜLERİMİZ MISIR’DA KULAÇ ATTI

Dünyanın en büyük açık su yüzme organizasyonu olan Oceanman Dünya Şampiyonası’nın Mısır’da gerçekleşen final yarışında ülkemizin başarılı yüzücüleri Doğukan Ulaç, Hasan İlker ve Şengül Uzun da kulaç atarak oldukça iyi derecelere imza attılar. Doğukan Ulaç ve Hasan İlker geçtiğimiz aylarda Oceanman Türkiye yarışındaki başarısıyla final bileti kazanırken Doğukan finale Türkiye genel klasman birinciliği ile gitti. Şengül ise Ayia Napa’da gerçekleşen Güney Kıbrıs Oceanman yarışında 17 yaşında olmasına rağmen 20-29 yaş kategorisindeki 3’üncülük derecesiyle Mısır’da yarışma bileti almıştı.

DOĞUKAN ULAÇ’TAN MISIR’DA TARİHİ BİR BAŞARI

Mısır’da yapılan Oceanman Dünya Şampiyonası’nda 10 kilometrelik yarışta kulaç atan Doğukan Ulaç 2 saat 5 dakika 57 saniyelik derecesiyle müthiş bir zafere imza attı. Doğukan Ulaç genel klasmanda 5’inci olurken, 20-29 yaş grubunda ise birinci olarak tarihi bir başarıya daha imza attı ve kürsünün zirvesine çıkarak Mısır’da KKTC bayrağını dalgalandırdı.

HASAN İLKER VE ŞENGÜL UZUN’DAN BAŞARILI DERECE

Erkekler 10 kilometrede mücadele eden bir diğer sporcumuz Hasan İlker yarışı 2 saat 44 dakika 9 saniyede tamamlarken genel klasmanda 33’üncü, yaş grubunda da 5’inci oldu. Kadınlar kategorisinde yarışan sporcumuz Şengül Uzun ise 5 kilometrelik mesafede genel klasmanda 20’inci, yaş grubunda da 8’inci olurken yarışı 1 saat 36 dakika 13 saniyede noktaladı.