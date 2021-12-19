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Oda Başkanı Uluçam: Sırada Ne Var Merakla Bekliyoruz

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Ziraat Mühendisleri Odası, Un İhtal Edilmesine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararını Kınadı
Oda Başkanı Uluçam: Sırada Ne Var Merakla Bekliyoruz

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Ziraat Mühendisleri Odası, Bakanlar Kurulu tarafından ülkeye un ithal edilmesi yönünde alınan kararı kınadıklarını duyurdu.

Oda Başkanı Erkut Uluçam, yaptığı açıklamada, alınan kararın “beceriksizlik ve basiretsizlik” olduğunu öne sürerek, “Ülkede yeterince buğday üretilememesinden, ithal buğday getirilmesini fırsat bilip, ‘ithal un gelse ne olacak’ mantığında olan birilerine yeter miktarda kaliteli ekmeklik buğday nasıl üretilir anlatılamaz” dedi.

Uluçam, Başbakan'ın göreve geldiği ilk günlerde yaptığı ekonomik örgütler toplantısında tarım ve hayvancılık sektörü temsilcilerini “hiçe saymasından” niyetinin anlaşılması gerektiği de savunarak, şunları kaydetti:

“Hayvancılar, çiftçiler, seracılar, narenciyesiler isyanda. Dertlerine çare aramak yerine kökten çözüm arayan bir düşünce. Sırada ne var merakla bekliyoruz. Süt ithalatı mı? Süt fabrikalarının kapanması mı? Toprak Ürünleri Kurumu'nun,  Cypfruvex’in, Sütek’in tamamıyla özelleşmesi mi?”

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