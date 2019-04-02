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Odabaşı'ndan İmamoğlu'na: Özür dileriz başkan, 424 oy daha bulduk

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Yerel seçimlerin İstanbul sonuçlarına ilişkin tartışmalar, AK Parti'nin itirazları sonucunda devam ediyor.
Odabaşı'ndan İmamoğlu'na: Özür dileriz başkan, 424 oy daha bulduk

Yerel seçimlerin İstanbul sonuçlarına ilişkin tartışmalar, AK Parti'nin itirazları sonucunda devam ediyor. Yapılan kontrollerde ise Kadıköy'de İmamoğlu'nun oy sayısının arttığı görüldü. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da, Twitter hesabından İmamoğlu'nu etiketleyerek "Özür dileriz başkan, gözümüzden kaçmış 424 oy daha bulduk" dedi.

Yerel seçimlerin ardından İstanbul'da alınan sonuçlar tartışmaları da beraberinde getirdi. 

AK Partili yetkililer, çok sayıda geçersiz oy bulunduğunu ve konuyla ilgili itirazda bulunacaklarını açıkladı. 

Seçim sonuçlarının kontrol edildiği bölgelerden Kadıköy'de ise, İmamoğlu'nun oylarında artış yaşandığı görüldü. 

Kadıköy'ün yeni seçilen CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek "Özür dileriz Ekrem İmamoğlu başkan gözümüzden kaçmış 424 oy daha bulduk. Nöbet devam ediyor, devamı da geliyor" ifadelerini kullandı.

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