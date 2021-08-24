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Odalar Yakıtın Kalitesinin Bilinmemesini Eleştirdi

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Odalar Yakıtın Kalitesinin Bilinmemesini Eleştirdi
Odalar Yakıtın Kalitesinin Bilinmemesini Eleştirdi

Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları’na  (KTMMOB) bağlı  mühendis odaları Kıb-Tek Santrali’nde kullanılmak üzere İskenderun’dan  alınan 40 tanker yakıtın  kalitesinin henüz bilinmediğini savunarak eleştirdi.

KTMMOB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, mühendis odaları  ihalesiz alınan akaryakıtın kullanılmaya başlanmasına rağmen kalitesinin açıklanmamasıyla  ilgili eleştirilerde  bulundu.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Cemaliye Özverel, Çevre Yasası altında bulunan Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğü gereğince yakıtın kalitesi ile ilgili verilerin Çevre Koruma Dairesi’ne verilmesi, baca gazı emisyonlarının ölçtürülmesi gerektiği ifade edildi.

Teknecik Elektrik Santraline filtre takılmasının pek çok kez gündeme getirilmesine rağmen santrale filtre takılmadığını belirten Özverel, Kalecik Elektrik Santrali’ne ise filtre takıldığını ancak kullanılmadığını savundu. Özverel “Halkın sağlığı hiçe sayılmakta, oluşan hava kirliliği sadece insanlara değil tüm canlı yaşamına zarar vermektedir” dedi.

Kimya Mühendisleri Odası Sekreteri Gülsün Bektaş, kullanılan yakıtın yanma derecesinin çok düşük olduğu için beklenen verimin alınamadığını savundu. Gülsün Bektaş, “Yanmamış yakıt yüzde 10 oranında olduğu için en büyük zarar burada” dedi. 

Çevresel olarak yakıtın zararlarının görülmekte olduğunu kaydeden Bektaş, çıkan kalıntılarda karbon kalıntısının yanmamış yakıt kabul edilen miktar olan yüzde 15’in çok üzerinde olduğunu kaydetti. 

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner ise, bacadan görülen dumanın motorlarda normal bir yanmanın olmadığının göstergesi olduğunu kaydetti. Yarkıner, “Ya yakıt esvabına uygun değildir veya uygun olmayan motorların iç parçalarında hasar oluşmuştur” dedi. 

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, “Yakıtın denetlenmemiş olması kafamızda soru işaretleri yaratıyor” dedi. 

Numuneler ve testlerin yapılmamasının bir nedeni olduğunu ve bunun altında bir şey aranması gerektiğine vurgu yapan Cellatoğlu, “Gelen yakıt temiz olsaydı, kamuoyu ile paylaşılacaktı” ifadesini kullandı. 

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili,  “İhaleli alımda İhale Komisyonu’na belge sunulmakta. “Kimin malı olduğu belli olmayan yakıt sorgulanmalı” dedi. 

Gelen 40 kara tankerinin kaynağının belli olmadığını iddia eden  Vadilili, yakıtın Teknecik Santrali’ne giriş yaparken denetlenmediğini savundu. “Doğru olan yakıt Teknecik Santraline girmeden analiz sonuçlarının ortaya çıkmasıdır” diyen Vadilili, yakıtın kimyasal analizlerin gizlendiğini söyledi.

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