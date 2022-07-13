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Odalardan ortak açıklama: Gelecek olan gemi, tanımlanmış gemi özelliklerine uygun değil

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Yerbilim Mühendisleri Odası (YMO) ve Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), bugün yakıt tedarikini yapacak olan geminin, Teknecik Terminali için tanımlanmış olan gemi özelliklerine uygun olmadığını vurguladı.
Odalardan ortak açıklama: Gelecek olan gemi, tanımlanmış gemi özelliklerine uygun değil

Yerbilim Mühendisleri Odası (YMO) ve Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), bugün Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt tedarikini sağlamak için gelecek olan geminin 16 bin tonluk fuel oil tedarikinin sahip olduğu riskler açısından endişeli olduğu belirtildi.

YMO ve ÇMO yaptığı ortak basın açıklamasında, yakıt tedarikini gerçekleştirecek olan geminin Teknecik Terminali için tanımlanmış olan gemi özelliklerine uygun olmadığı belirtildi.

“GELECEK OLAN GEMİ, TEKNECİK TERMİNALİ İÇİN TANIMLANMIŞ OLAN GEMİ ÖZELLİKLERİNE UYGUN DEĞİL”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) ihalesiz olarak alım yapacağını duyurduğu 16 bin tonluk fuel oil tedariğinin sahip olduğu riskler açısından endişeli olduğu belirtildi.

YMO ve ÇMO tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bakanlar Kurulunun 3 Temmuz Pazar günü almış olduğu ve Resmi Gazetede yayınlanan (13,000 + 3,000) olmak üzere toplam 16 bin mton’luk yakıt tedariğini gerçekleştirecek olan Can Ka isimli gemi bugün ögle saatlerinde Teknecik Santrali kıyısında olması beklenmektedir. İhalesiz yakıt alımını taşımakta olan Geminin, Kıb-Tek’in bugüne kadar uyguladığı Akaryakıt Temin ve Taşımacılık İhalesinin, Teknik Şartnamesi içerisinde belirttiği Teknecik Terminali için tanımlanmış olan gemi özelliklerine uygun olmadığını tüm yetkililer tarafından bilinmesine rağmen bu risk ne uğruna alınmaktadır? Bunun anlaşılır bir izahati yoktur” ifadelerine yer verildi.

Geminin yükünün mevcut şamadıraların taşıma kapasitesinin üzerinde olduğunun ve şamandıraların yakıt tahliyesi sırasında yerinden sökülme ihtimali yüksek olduğunun belirtildiği açıklamada, olası yaşanacak bir durumun bölge için büyük bir çevre felaketi anlamına geldiğini ve geminin draftının bölgenin batimetri değerlerine uygun olmadığından dolayı geminin yarı yükle taşımacılık yaptığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

“Kıb-Tek’i yönetenlerin elinde bu nakliyat için uygundur görüşü olmamasına rağmen bu idari karar alınmıştır. Risk o kadar yüksektir ki Teknecik tarihinde bir ilkin gerçekleşmesi ve geminin römorkler vasıtasıyla emniyette tutulmaya çalışılması beklenmektedir.

‘Ülkeyi ya elektirksiz bırakacağız yada bu yakıtı bu şekilde alacağız’ denmesinin doğru bir yaklaşım olmamakla beraber tarafımızca bu bir iş bilmezlik olarak nitelendirilmektedir.

"PETROL KAYNAKLI ÇEVRE FELAKETİNE ŞAHİT OLMAK İSTEMİYORUZ"

Yakıt ikmal işlemleri sırasında hortumların kopması veya geminin konumlandığı sırada oluşabilecek petrol sızıntıları gibi döküntülerin önüne geçmek için günümüzde dünya çapında çaba gösterilmektedir. Hafızalardan silinmeyen, tarihte iz bırakan Alaska’daki Exxon Valdez, İspanya’daki Erica ve Prestige takerinden sızıntılar, 2010 Nisan ayında Meksika körfezinde Deepwater Horizon vegeçtiğimiz sene Kalecik Bölgesindeki petrol platformlarından sızan petrol döküntüleri, çevreye duyarlı her dünya insanını etkilemiştir. Aslında tüm bu petrol döküntülerinin bizlerde iz bırakmasının sebebi boyutunun, coğrafi konumunun ve müdahalenin yapıldığı andaki politik tutumun bileşenidir. Biz ise toplum olarak tüm bu kıstaslardan sınıfta mı kalacağız? Kazanın şiddeti ve türü ne olursa olsun, toplum olarak petrol kaynaklı bir çevre felaketi görüntülerine kendi ülkemizde şahit olmak istemiyoruz. Odalarımızın görevi kamuoyunu bu yakıt transferi esnasında olabilecek olan felaketlere karşı uyarmaktır. Dileğimiz ise kazasız bir yakıt transferinin gerçekleştirilmesidir.”

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