Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmasının ardından bugün de Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında aynı haberden dolayı tutuklama kararı verildi.
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki ifadesi sonra erdi. Hakimlik Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi.
Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasının ardından Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında da tutuklama talep edilmişti.
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