  • BIST 89.617
  • Altın 347,639
  • Dolar 6,6926
  • Euro 7,2224
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Ödem atan ve şişkinlik gideren çay tarifi

» »
"Bazı günler ödem ve şişkinlik şikayetiyle uyanırız. Bu durumdan en çok etkilenen bölgelerimiz ise genellikle el ve ayaklar olur. İşte bu ödem sorununu azaltacak, şişkinliği giderecek çay tarifi veriyoruz, gelin beraber bakalım..."
Ödem atan ve şişkinlik gideren çay tarifi

ÖDEM ATICI ÇAY TARİFİ

Malzemeler: 

  • 1 litre su 
  • Yarım demet maydanoz 
  • 1 adet limon
  • Yarım yeşil elma
  • 1 adet çubuk tarçın
  • Ceviz büyüklüğünde bir parça zencefil
  • 1 tatlı kaşığı ya da 1 poşet yeşil çay

Tarif:

1 litre su bir tencereye alınır. Yarım demet maydanoz, limon, yeşil elma, tarçın ve zencefil eklenir. 

Karışım 10-15 dakika kaynatılır. 

Kaynadıktan altı kapatılır ve karışıma yeşil çay eklenir. 

3-4 dakika demlendikten sonra çayınız hazır. 

Günün her saati tüketebilirsiniz. Fakat özellikle sabah aç karnına daha etkili olacaktır.

Herhangi bir ilaç kullanıyor ya da diyet yapıyorsanız tüketmeden önce bir uzmana danışmanızda fayda var. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'da koronavirüs açıklaması yapan doktora gözaltı03 Nisan 2020 Cuma 16:16
  • Bilim Kurulu Üyesi Azap: Koronavirüsün Türkiye'de pik yapmasına bir ay daha var03 Nisan 2020 Cuma 16:10
  • İtalya'da koronavirüs kaynaklı tuhaf ölümler: Uykuya dalıp sonrasında uyanmadılar03 Nisan 2020 Cuma 15:38
  • Covid-19'u yenen hasta: Aldığınız her soluğun son nefes olduğunu düşünüyorsunuz03 Nisan 2020 Cuma 15:00
  • Londra'da koronavirüs'ten bir ölüm daha...Ersin Mehmet Soyalan hayatını kaybetti03 Nisan 2020 Cuma 14:46
  • İran’da koronavirüsten 134 daha hayatını kaybetti03 Nisan 2020 Cuma 14:37
  • Merkel’in karantina dönemi sona erdi03 Nisan 2020 Cuma 14:15
  • Virüsten Korunmak İçin "Para Yerine Kredi Kartı Kullanın" Önerisi03 Nisan 2020 Cuma 11:36
  • ABD’de Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 6 Bini Aştı03 Nisan 2020 Cuma 11:26
  • Prof. Dr. Unutmaz: Kesinlikle maske takın03 Nisan 2020 Cuma 10:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti