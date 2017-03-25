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Ödemden kurtulmanın basit yolları

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Ödemden kurtulmanın basit yolları
Genellikle kadınlarda yaygın olarak görülen ödem yani vücutta sıvı birikimi, bazen ciddi hastalıkların da belirtisi olabiliyor. İşte ödem oluşumunun nedenleri ve bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalar…

Genellikle kadınlarda yaygın olarak görülen ödem yani vücutta sıvı birikimi, bazen ciddi hastalıkların da belirtisi olabiliyor. İşte ödem oluşumunun nedenleri ve bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalar…

Vücut neden su toplar?

Genellikle damar içindeki sıvının, damar geçirgenliğinin artması sonucunda dış dokulara çıkması ve birikimi olarak görülen ödem, birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Bu nedenlerden bazıları ise şu şekilde sıralanır…

Damar geçirgenliğinin artması

Vücut sıvısı, değişen şartlara bağlı olarak sürekli hareket halindedir. Başlıca besin maddelerini ve oksijeni taşıyan sıvı, hücreleri besledikten sonra tekrar damar içine döner. Ancak kılcal damarlar içindeki basıncın değişmesi su tutulumuna ve dolayısıyla da ödeme neden olur.

Enfeksiyon varlığı

Enfeksiyon varlığında, akyuvarların işini kolaylaştırmak için histamin salınımı artar. Geçirgenliği artan kılcal damarlarda ödem oluşur.

Adet öncesi

Hormon dengesindeki değişiklikler iki kiloya varan şişkinliklere neden olabilir. Uygunsuz besin seçimleri bu durumu daha da kötüleştirir.

4
 
 

Hareketsizlik

Fiziksel aktivite, bacaklardaki kanın kalbe daha kolay ulaşmasına yardım eder. Böylece damarlardaki basınç artmaz, lenf sistemi görevini daha kolay yapar ve varis gibi damar problemlerinin oluşum riski düşer.

5
 

Gebelik

Hamilelikte rahmin artan ağırlığı pelvis damarları üzerinde baskı oluşturur ve dolaşımın zorlaşması sonucu özellikle alt ekstremitelerde ödem artışı görülür.

3
 

Kalp

Kan damarları içindeki normal basınç, kalbin pompalama kuvveti tarafından oluşturulur. Ancak kalp yetmezliği gibi rahatsızlıklarda basınç değişir. Genellikle bacak, ayak ve bileklerde sıvı birikimine neden olabilir.

Lenfatik sistem

Lenf sistemi, dokular arasındaki sıvının kan dolaşımına katılmasına yardımcıdır. Ancak ödem fazlalığında boğulan lenfatik sistem, dokuların etrafında toplanan sıvıyı uzaklaştırmakta yetersiz kalır.

Diğer sebepler

– Hipotroidizm
– Sodyum
– Protein içeriği düşük beslenme

2
 

Ödem atıcı diyet

Sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme biçimini uygulamak ödemden kalıcı bir şekilde kurtulmanızı sağlar. Vücut tarafından iyi sindirilemeyen besinler, histamin salınımını artırır ve bu da ödem toplamanıza neden olur. Ödem atıcı beslenmede kumarin içerikli gıdalar bulunmalıdır.

NASIL ÖNLENiR?

Dolaşımınızı rahatlatmak için gün içinde birkaç kez ayaklarınızı kaldırın.
Fazla kilolarınızdan kurtulun.
Bacak ve ayakta oluşacak ödeme karşı yardımcı olacak çoraplar kullanın.
Düzenli olarak egzersiz yapın.
Ödem toplayan alana, kalp yönünde ve ağrıya neden olmayacak şekilde sıkı masaj uygulayın.
Sodyum tüketiminizi azaltın.
Uzun süreli yolculuklarda mola veremiyorsanız arada kalkıp yürüyün.
Uzun süre oturmayın, ayakta durmayın.
Sıcak banyo ve duş yapmayın ya da saunalara girmeyin.

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