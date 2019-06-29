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Ödemeler dengesi gerçekleşme rakamları açıklandı

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MUHTAROĞLU: “2018'DE İHRACAT 100.9 MİLYON DOLAR, İTHALAT İSE 1,816 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ”
Ödemeler dengesi gerçekleşme rakamları açıklandı

MUHTAROĞLU 2018 YILI ÖDEMELER DENGESİ GERÇEKLEŞME RAKAMLARINI AÇIKLADI

“2018 YILINDA İHRACAT 100.9 MİLYON DOLAR, İTHALAT İSE 1,816 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ”

Lefkoşa, 28 Haziran 19 (T.A.K): Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2018 Yılı Ödemeler Dengesi gerçekleşme rakamlarını açıkladı.  

Muhtaroğlu yazılı açıklamasında, Dış Ticaret verilerine göre, 2017 yılında 105.6 milyon dolar olan ihracatın, 2018 yılında 100.9 milyon dolar olarak gerçekleştiğini;  2017 yılında 1,778.4 milyon dolar olan ithalatın ise, 2018 yılında 1,816.4 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

Muhtaroğlu, “Bu rakamlara göre 2018 yılında ihracatın, ithalatı karşılama oranı %5.5 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Bu gelişmeler ışığında, Dış Ticaret Açığının 2017 yılında 1,672.8 milyon dolar iken, 2018 yılında ise 1,715.5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Muhtaroğlu’nun konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“Görünmeyen İşlemler içerisinde yer alan Net Turizm Gelirleri kalemi, 2017 yılında 864.9 milyon dolar iken, 2018 yılında ise 912.4 milyon dolara yükselmiştir. 

Görünmeyen İşlemler içerisinde yer alan diğer bir kalem olan Yükseköğretim Net Gelirleri de 2017 yılında 765.9 milyon dolar iken, 2018 yılında 786.9 milyon dolara yükselmiştir.

Dış Ticaret ve Görünmeyen İşlemler Dengeleri rakamlarına göre de Cari İşlemler Dengesi 2018 yılında 131.9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Ödemeler Dengesi verilerine göre, Dış Ticaret Dengesi’ndeki açığı, Görünmeyen İşlemler Dengesi içerisinde yer alan turizm ve yükseköğretim ile diğer gelirlerindeki olumlu gelişmeler kapatmaktadır”.

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