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Ödemeler yapıldı

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Globalgap ve organik tarım yapan üreticiler, seralarında bombus arısı kullanan üreticiler ile sertifikalı tohum satışı gerçekleştiren firmaların ödemeleri yapıldı.
Ödemeler yapıldı

Globalgap ve organik tarım yapan üreticiler, seralarında bombus arısı kullanan üreticiler ile sertifikalı tohum satışı gerçekleştiren firmaların ödemeleri yapıldı.

2021 yılı için Globalgap ve Organik Tarım yapan üreticilere ödenmek üzere 109.260,00 TL, 2021 yılında seralarında Bombus Arısı kullanan üreticilere ödenmek üzere 162.000,00 TL olmak üzere toplamda 271.260,00 TL Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldı. Üreticiler hak edişlerini ilgili şubelerden alabileceklerdir.

Ayrıca 2021 yılında üreticilere sertifikalı tohum satan 3 firmaya da ödenmek üzere 253.697,50 TL’lik yatırım gerçekleştirildi.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

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