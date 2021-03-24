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Ödemeler yapıldı...Bakanlık ayrıntıları açıkladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 17.067 kişiye 1,500 TL; 21.661 kişiye 1,000 TL destek ödemesi yapıldığını duyurdu.
Ödemeler yapıldı...Bakanlık ayrıntıları açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 17.067 kişiye 1,500 TL; 21.661 kişiye 1,000 TL destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışanlara, işyerlerinin kapalı kaldıkları süreler dikkate alınarak 1,000 TL ve 1,500 TL olarak öngörülen ücret desteği ödemeleri büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Bu amaçla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’ne işverenler tarafından 57,933 kişi için başvuruda bulunulmuştur.

Bu başvurular incelendikten sonra;7992 kişinin teşvik mevzuatında düzenlenen teşvik kapsamındaki sektörlerin dışında olduğu, 7973 kişinin başvuru sırasında gerekli olan işyeri veya çalışanla ilgili bilgileri yanlış kaydettiği, 2587 kişinin şahıs olarak teşvik kapsamı dışında olduğu (devlet emeklisi, sosyal sigorta emeklisi, yurt dışında bulunması vb. tüzükte belirtilen diğer koşulları taşımadıkları) ve 653 kişinin de mükerrer başvuru yaptığı tespit edilmiştir.

Gelinen bu aşamada “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü”nde düzenlenen “Ücret Desteği” kapsamında olup usulüne göre başvuruda bulunan 38,728 çalışana ödeme yapılmıştır.(17.067 kişiye 1,500 TL, 21.661 kişiye 1,000 TL)

Yukarıda belirttiğimiz işyeri ve çalışanlarla ilgili hatalı başvurular ve hatalı kayıtları düzeltilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinden tekrar giriş yapılıp düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için işveren ve çalışanlarımıza gereken imkan sağlanacak ve bu yönde gerekli duyurular yapılacaktır.

Bununla birlikte İşveren ve çalışanlarımız, Bakanlığımıza bağlı İhtiyat Sandığı Dairesine ait 05469911118 ve 05428844559 numaralı WhatsApp Mesaj Hatları’ndan ücret desteği ile ilgili yaşadıkları sorunları hakkında bilgi alabilirler."

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