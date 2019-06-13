Ödemeni yap, bez çantanı al

Girne Belediyesi, azaltma, geri dönüşüm ve geri kullanıma dikkat çekmek amacıyla belediye veznelerine ödeme yapan vatandaşlara bez çanta vermeye başladı. Geleceğim Elimde sloganıyla başlatılan kampanyaya vatandaş büyük ilgi gösterdi.

Güngördü: Geri kullanımı teşvik ediyoruz

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, naylon poşetlerin ücretlendirilmesiyle poşet kullanımında azalma olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Nidai Güngördü, doğaya daha az poşet çıkarılmasının çevre için olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, farkındalık yaratma konusunda belediyenin de bir katkı koymak istediğini ifade etti. Güngördü, vatandaşın daha az poşet kullanmasını teşvik etmek amacıyla vatandaşa doğal malzemelerden yapılan bez çanta vermeye başladıklarını dile getirdi. Güngördü; azaltma, geri dönüşüm ve geri kullanımla ilgili farkındalık çalışmaları yanında yeni eğitim yılında öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları da yapacaklarını kaydetti.