Ödenen vergileri açıkladılar: Sorun mali kaynakta değil

TUT-DER'den yapılan açıklama şöyle:

"Mayıs ayı içerisinde devlete sizin adınıza yaptığımız peşin ödemenin 100 milyon TL olduğunu açıklamıştık.

Haziran ayı içerisinde yine sizin adınıza peşinen ödediğimiz vergilerin miktarının 120 milyon TL olduğunu da açıklamıştık.

Temmuz ayı içerisinde sizin adınıza peşin olarak yatırdığımız miktarın da 120 milyon TL olduğunu bilgilerinize getiririz.

3 Ayda sadece 22 işletmenin sizin adınıza ödediği peşin vergi 340 milyon TL'dir.

Sorun mali kaynakta değil, verimsiz kaynak kullanımında ve adaletsiz toplumsal dağılımdadır.

Birlikte sorumluyuz"