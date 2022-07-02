Ödenmeyen primler nedeniyle, haziran ayında birçok sosyal sigortalının hiçbir haktan yararlanamadığı ortaya çıktı

Maliye Bakanlığı tarafından ödenmeyen sosyal sigortalı primleri nedeniyle, haziran ayında birçok sosyal sigortalının hiçbir haktan yararlanamadığı ortaya çıktı

Özellikle sağlık alanında ilaç alımında etkileri görülen durumla ilgili Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, “Temel sıkıntı Maliye Bakanlığı’nda yaşandı ve maalesef hiçbir açıklama yapılmadı.” dedi.

Vatandaşlar, çeşitli alanlarda mağduriyet yaşamaya devam ediyor. Maliye Bakanlığı tarafından ödenmeyen sosyal sigorta primleri nedeniyle başta sağlık alanı olmak üzere birçok mağduriyet yaşandı.

“SAĞLIK HAKKI DAHİL, HİÇBİR HAKTAN YARARLANAMADILAR”

Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, şubat ayından itibaren maliye tarafından ödenmeyen sosyal sigorta primleri nedeniyle haziran ayında pek çok sosyal sigortalı sağlık hakkı dahil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamadığı için mağdur olduğunu söyledi.

“SİSTEMDE ‘HAK SAHİBİ OLMADIKLARI’ UYARISILA KARŞILAŞTILAR”

Sigorta reçetesiyle ilaç alan hastaların reçete yazdırmaya gittikleri zaman sistemde ‘hak sahibi olmadıkları’ uyarısı ile karılaştıklaklarını ifade eden Tekiner, bu uyarı sonucunda yatırımlarda sorun olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Sosyal Sigortalar Dairesi ile yapılan görüşmeler sonucunda sorunun sigortalardan değil Maliye Bakanlığı’nın yatırmadığı primlerden kaynaklandığının ortaya çıktığını dile getiren Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, “Maliye Bakanlığı prim ödemelerini 28 Haziran 2022 Salı günü saat 14.00’te yaptığını açıkladı; ancak hastalar haziran ayı boyunca mağduriyet yaşadı” dedi.

“HASTALARIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN GİRİŞİM YAPILMADI”

Yatırımları düzenli yapılan çalışanların haklarından yararlanamayarak zor durumda kaldığını, yatırımı düzenli yapan işverenin ise çalışanların haklarından yararlanamaması nedeniyle zor durumda kaldığının altını çizen Tekiner, “Mağduriyet yaşayan hastaların mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili de Bakanlık tarafından herhangi bir girişim veya açıklama yapılmadı. Yani temel olarak sıkıntı Maliye Bakanlığı’ndadır ve maalesef hiçbir açıklama yapılmadı”.