Ödeyemeyenlerin elektriği bugün kesiliyor, Turanlı'nın da kesilecek mi?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektriklerinin bugün kesileceğini duyurdu. Kurum, Eylül 2024 ve öncesine ait ödenmemiş borçlar ile yasal sözleşme ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borçlarına dikkat çekerek, bu borçların en geç bugün ödenmesi gerektiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, borcunu ödemeyen tüm özel ve tüzel kişilere ait aboneliklerde elektrik kesintisine gidileceği belirtilirken, abonelere mağduriyet yaşamamaları için ödeme yapmaları yönünde çağrı yapıldı.