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ODTÜ Kıbrıs IEEE Öğrenci Topluluğu Bölgesel Ödülleri Topladı

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ODTÜ KKK IEEE Öğrenci Topluluğu (Avrupa-Orta Doğu-Afrika coğrafyasını içine alan)  IEEE’nin en büyük (Region-8) bölgesinde, 2019-2020 akademik yılındaki çalışmalarıyla ‘IEEE Exemplary Student Branch’ seçildi.
ODTÜ Kıbrıs IEEE Öğrenci Topluluğu Bölgesel Ödülleri Topladı

Ayrıca aynı dönemde, topluluğun alt birimi IEEE Power and Energy society grubu, ilgili derneğin En Yüksek Performanslı Öğrenci Topluluğu Yarışması’nda sene içerisinde topladığı puanla IEEE Region-8 bölgesinde 10. sırayı, Türkiye ve Kıbrıs'da ise 1. sırayı aldı.

Alanında dünyanın en büyük kuruluşu olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE), üniversitelerde bu isim ile kurulan öğrenci topluluklarının da üst kuruluşu olarak çalışıyor. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde bulunan IEEE öğrenci toplulukları, gerçekleştirdikleri iddialı ve yenilikçi çalışmalarla dünya sıralamasında yükselmeye çalışıyor.

Çalışma performansıyla daha önce 2018 ve 2019’da ‘IEEE Exemplary Student Branch’ ödülü alan öğrenci topluluğumuz, 2020 yılında da uluslararası ödüllerine yenilerini ekleyerek kampusumuzu bir kez daha gururlandırmıştır.

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