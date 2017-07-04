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ODTÜ Kıbrıs öğrencileri Ankara’da mezun oldu

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ODTÜ Kıbrıs öğrencileri Ankara’da mezun oldu
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun 200 öğrencisi diplomalarını ODTÜ Ankara’da gerçekleşen törenle alarak mezun oldu.

ODTÜ’den yapılan açıklamaya göre, ODTÜ mezuniyet töreni,  ODTÜ Ankara Devrim Stadyumu’nda gerçekleşti. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun bu yıl mezun olmaya hak kazanan 200 öğrencisi de bu törene katılarak diploma aldı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun bu yılki birincileri ise KKTC’den Çisem Namıkkemaloğlu ve Türkiye’den Burcu Kaplan oldu. On bir yılını tamamlayan ODTÜ Kıbrıs’ın toplam mezun sayısı, bu yılın mezunları ile birlikte 1600’ü aştı.

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