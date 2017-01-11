ODTÜ Kıbrıs’ın düzenlediği “Yılın Yeşil Beyni” yarışması için başvurular başladı

Yarışma, ODTÜ Kıbrıs’ın Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı tarafından düzenleniyor.

ODTÜ Kıbrıs’ın lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği “Yılın Yeşil Beyni 2017” uluslararası proje yarışmasına başvurular başladı. Yarışma, ODTÜ Kıbrıs’ın Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı tarafından düzenleniyor.

ODTÜ Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs tarihinde sona erecek başvurular, sadece internetten yapılıyor. Yaşamsal üçlü olarak nitelendirilen çevre, enerji ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konularında farkındalığı artırmak ve geliştirmek amacıyla düzenlendiği belirtilen yarışmanın; üniversite öğrencilerinden oluşan takımlara açık “Yılın Yeşil Beyinleri” ve lise öğrencilerinden oluşan takımlara açık “Yılın Genç Yeşil Beyinleri” olmak üzere iki ayrı kategoride yapıldığı vurgulandı.

Üniversite öğrencilerine yönelik uluslararası “Yılın Yeşil Beyinleri” yarışmasına katılmak isteyen takımların, çevre, enerji ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konularında özgün projelerini 2000 kelimeyi aşmayacak şekilde ve kısıtlı sayıda şekil veya tablo ile destekleyerek, İngilizce olarak hazırlamaları gerekiyor. Projelerde sürdürülebilirlikle ilişki, özgünlük, yapılabilirlik, etkinlik, fizibilite analizi ve yazım/çizim kalitesi kriterleri aranıyor. http://www.greenbrain.ncc.metu.edu.tr/tr adresinden yapılan elektronik başvuruların ardından yapılan değerlendirme sonunda, ilk beşe giren takımları oluşturan öğrenciler bireysel olarak ödüllendirilecek. Birinci olan takımın üyeleri 1000’er Euro, ikinci takımın üyeleri 750’şer Euro, üçüncü takımın üyeleri ise 500’er Euro ile ödüllendirilecek. Tüm finalistleri bir de KKTC gezisi bekliyor.

Lise öğrencilerine yönelik uluslararası “Yılın Genç Yeşil Beyinleri” yarışmasının konusu da yine yaşamsal üçlünün sürdürülebilirliği. İki lise öğrencisinden oluşturulan takımlar, en fazla 3 şekil ve 1 tablo ile destekleyecekleri ve 1000 kelimeden oluşan özgün projelerini Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlayabilecekler.

http://www.greenbrain.ncc.metu.edu.tr/tr adresinden başvuru yapılan yarışmanın birincisi, yine finale kalan beş takımın Eylül ayında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda yapacağı sunumun ardından belirlenecek. Yarışmada birinci olan takım 1000 Euro, ikinci 750 Euro, üçüncü 500 Euro ve tüm finalistler KKTC gezisi ile ödüllendirilecek.

Yarışmayla ilgili açıklamalar yapan Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Carter Mandrik, ikişer kişilik takımlarla katılmanın zorunlu olduğu “Yılın Yeşil Beyni 2017”de, her iki kategoride de finale kalan beşer takımın projelerini, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda Ekim ayında yapılacak sunumun ardından, uluslararası jürilerin değerlendireceğini belirtti.

Bu yıl yarışmaya, KKTC’den çok daha fazla öğrencinin katılmasını arzu ettiklerini vurgulayan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal da, “KKTC’deki lise ve üniversitelerde eğitimlerini sürdüren birçok parlak öğrencinin buraya gelip yeteneklerini sergileyeceklerinden eminim” dedi.

Dünyanın 21. yüzyıldaki en önemli sorunlarından birisinin, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci olduğunu vurgulayan Baykal, sözlerine şöyle devam etti:

“İlk kez beş yıl önce, bu global sorunla ilgili farkındalığı artırma ve özellikle genç neslin konuyla ilgili bilincini geliştirme hedefiyle bu yarışmayı düzenledik. Her yıl başvuruların artarak devam etmesi, yarışma misyonumuz açısından doğru yolda olduğumuzu bize gösterdi. Aslında gerçek kazanan, ‘sürdürülebilirlik bilinci’dir.”