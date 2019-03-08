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ODTÜ KKK açıklama yaptı ama raporu açıklamadı! Haberi doğruladı! "Muhatabım Değiller"

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ODTÜ KKK açıklama yaptı ama raporu açıklamadı! Haberi doğruladı!"Muhatabım Değiller"
ODTÜ KKK açıklama yaptı ama raporu açıklamadı! Haberi doğruladı! "Muhatabım Değiller"

İşte o açıklama,

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSUNUN SON DÖNEMDE BASINDA YER ALAN ASILSIZ

İDDİALARA DAİR KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

 

Son günlerde, bazı basın organlarında, Üniversitemizi hedef alan asılsız ve yakışıksız bir takım haber ve suçlamaların yayınlandığı üzülerek görülmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, kurulduğu günden bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet kurumları tarafından görüş istenen her konuda, ODTÜ toplumsal sorumluluk temel değerleri çerçevesinde ve bilimsellikten asla ödün vermeden katkıda bulunmuştur. Bundan sonra da köklü bir bilim kurumu olarak tavrımız bu şekilde olacaktır.

 

KKTC Maliye Bakanlığı Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı, kendilerine sunulan yeni santral alımına ilişkin teknik şartname ile ilgili Üniversitemizden görüş istemiştir. Üniversitemizin devletimize ve toplumumuza olan sorumlulukları çerçevesinde, her türlü kaygıdan uzak, tarafsız bilimsel bir çalışmanın ürünü olarak akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan görüş, Rektörlüğümüz tarafından Merkezi İhale Komisyonuna yazılı olarak bildirilmiştir. Üniversitemiz; Merkezi İhale Komisyonu kararlarına, karar öncesi ve sonrası tartışmalara hiçbir şekilde taraf değildir. Merkezi İhale Komisyonu, Üniversitemiz adına gönderilen bu görüşü istediği şekilde değerlendirmekte özgürdür ve konuya ilişkin her türlü karar üniversitemizin yetki ve sorumlulukları dışındadır.

Bu nedenle, konunun muhatabı olmayan kurum ve kuruluşlarla hiçbir şekilde ve özellikle medya üzerinden polemiğe girmeyeceğimizi kararlılıkla vurgularız.

 

Sadece ülkemizde değil dünyada da saygın bir kurum olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi üzerinden yürütülmeye çalışılan polemiği son derece anlamsız ve yararsız buluyor, takdiri bilinçli kamuoyuna bırakıyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

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