ODTÜ KKK İşten Çıkarmalarla ilgili açıklama yaptı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yönetimi, bir kısım işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi süreci ve eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Hukuk Müşaviri Av. Oktay Şekerli tarafından yapılan açıklamada, üniversite yönetimi tarafından bir kısım işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi süreci ile ilgili asılsız, gerçek dışı beyan ve açıklamaların yapıldığı ifade edildi.

Hukuk Müşaviri Av Şekerli tarafından YENİDÜZEN’e iletilen açıklamada, üniversitede yakın zamanda bir kısım yapısal önlem alınması zorunluluğu doğdu ve üniversite yönetiminin de kaynakların en verimli şekilde kullanılması amacıyla taşeron firmalardan aldığı hizmet miktarında değişikliğe gittiği kaydedildi.

Taşeron firmaların kendi elemanları ile ilgili tasarruflarının, üniversite yönetimi tarafından doğrudan verilmiş işten çıkarma kararları olarak yansıtıldığına işaret eden Av. Şekerli, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda bölüm kapatılmadığı da kaydeden Şekerli, iş sözleşmeleri devam ettirilmeyen personel ile ilgili her türlü yazışma ve bildirimin de yasal mevzuat hükümlerine uygun biçimde ve yazılı olarak gerçekleştirildiğini aktardı.

“Yapısal önlem alınması zorunluluğu doğmuştur”

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Hukuk Müşaviri Av. Oktay Şekerli’nin açıklamasının tam metni şöyle:

“ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu yönetimi tarafından bir kısım işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi süreci ile ilgili asılsız ve gerçek dışı beyan ve açıklamalara yer verildiği ve bu açıklamaların doğruluğu ve kaynağı araştırılmaksın haberleştirildiği görülmüştür.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu hizmetlerini gelir gider dengesini koruma ilkesiyle sürdüren, kamu tarafından kurulmuş bir tüzel kişiliktir. Bütçe yönetiminde kaynakların kurum yararı için kullanılması, gider azaltılması ve gelir-gider dengesinin sağlanması esas alınmaktadır. Bu esasla yakın zamanda bir kısım yapısal önlem alınması zorunluluğu doğmuştur. Üniversite yönetimi kaynakların en verimli şekilde kullanılması amacıyla taşeron firmalardan aldığı hizmet miktarında değişikliğe gitmiştir. Taşeron firmaların kendi elemanları ile ilgili tasarrufları, ilgi haberde üniversite yönetimi tarafından doğrudan verilmiş işten çıkarma kararları olarak yansıtılmakta ve bu gerçeği yansıtmamaktadır.”

“Bölüm kapatılmamıştır”

“ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda bölüm kapatılmamıştır. Bölümlerin kapatıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı kapsamda alınan başkaca önlemler ile bir dizi kurum kadrosunun iptali ve iş sözleşmelerinin devam ettirilmemesi gündeme gelmiştir.

Kurum mali yapısının kaçınılmaz kıldığı önlemler kapsamında iş sözleşmeleri sona erdirilen çalışanlara yönelik fesih bildirim süreci ile ilgili tek yanlı beyan ve anlatımlar, hem üniversite tüzel kişiliği hem de üniversite yönetim kademelerindeki gerçek kişiler hakkında haksız ve dayanaksız biçimde olumsuz izlenim ve algı oluşmasına yol açılmıştır.

İş sözleşmeleri devam ettirilmeyen personel ile ilgili her türlü yazışma ve bildirim yasal mevzuat hükümlerine uygun biçimde ve yazılı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda fesih sürecinde iş sözleşmeleri devam ettirilmeyen personelin kişilik haklarına zarar verebilecek veya herhangi bir biçimde kişisel menfaatlerine saldırı teşkil edebilecek veya küçük düşürücü nitelikte herhangi bir söz veya davranış sarf edilmesi hiçbir surette söz konusu olmamıştır. Bilakis tüm bildirimler yazılı bildirim yolu ile yapılmıştır. Fesih bildirim sürecinde gerekli yasal tebligatların yapılması, bildirimlerin imzalatılması ve bunun haricinde yalnızca çalışanlara bugüne kadar sergiledikleri çalışmaları ve verdikleri emekleri için teşekkür edilerek genel asgari nezaket kuralları çerçevesinde iyi dileklerin sunulması dışında başkaca hiçbir sözlü açıklama yapılmamıştır.”