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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde akademik çalışanlara maaşları ödenmedi

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Türkiye medyasında yer alan habere göre, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörlüğü akademik çalışanlara maaşlarının ödemesinin süresiz olarak ertelendiği bildirildi. Çalışanlar görüşebilecekleri yetkili kimseyi bulamadığı iddia edildi.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde akademik çalışanlara maaşları ödenmedi

29 Ağustos günü ODTÜ rektör yardımcısı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörlüğü tarafından gönderilen e-postada akademik çalışanlara 31 Ağustos’ta ödenmesi gereken maaşlarının ödemesinin süresiz olarak ertelendiği bildirildi. 

Bilgi almak isteyen çalışanlar Kıbrıs Kampüsü'ndeki rektörlük binasında kendilerine açıklama yapabilecek kimseyi bulamadı. 

Bugün itibariyle maaşlarını hâlâ alamamış olan akademisyenlerin bu mağduriyetlerinin ne zaman ve nasıl giderileceği belirsizliğini koruyor.

Çalışanlara gönderilen e-posta şöyle: 

“Değerli Akademik Personelimiz,

Ağustos ayına ait maaş ödemeleri 31 Ağustos 2022 tarihinde yapılamayacaktır. Maaş ödeme tarihi ile ilgili yeniden bilgilendirme duyurusu yapılacaktır.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Kampus Rektörlüğü”

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