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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nde Sanat Festivali

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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nde Sanat Festivali
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, resim, fotoğraf sergisi, konser, dans gösterisi ile ekslibris, graffiti ve çömlek gibi sanat dallarında atölye çalışmalarına yer verilecek Mart festivali düzenliyor.

 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, resim, fotoğraf sergisi, konser, dans gösterisi ile ekslibris, graffiti ve çömlek gibi sanat dallarında atölye çalışmalarına yer verilecek Mart festivali düzenliyor.

“ODTÜ Kıbrıs mARTfest”, 3 ile 31 Mart tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda olacak.

Festivalin açılışı, 3 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseriyle yapılacak.

ODTÜ kampusunun farklı alanlarında gerçekleşecek festival halka açık olacak.

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