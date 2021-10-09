'ODTÜ Onur Yürüyüşü' davasında 19 sanığın tamamına beraat

Savcılığın 3 yıl hapis istediği davada mahkeme, sanıkların eylemlerinin suç teşkil etmediğine hükmetti.

Sanıklar, polisin dağılmaları yönündeki çağrısını reddetmekle suçlanıyordu.

Türkiye'de 2016 yılında gerçekleşen başarısız darbe girişiminin ardından yerel yönetimlere halka açık toplantıları yasaklama yetkisi verildi.

Reuters'ın haberine göre yetkililer, bu yetkiyi ağırlıklı olarak Onur Yürüyüşlerini yasaklamak için kullandı.

Elinde gökkuşağı renkli bir bayrak tutan savunma avukatı Öykü Didem Aydın, duruşmada ifade özgürlüğünün anayasal bir hak olduğunu belirterek sanıkların beraatini talep etti.

Didem Aydın, "Bu bayrağı elimde tutmam nasıl zararlı olabilir? Bu, polisin uyarısına rağmen dağılmayı reddettiğim anlamına mı geliyor? Bir öğrenci sırf bayrak taşıdığı için gözaltına alınıyor." ifadelerini kullandı.

Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, mayıs 2019’da ODTÜ kampüsünde düzenlenen Onur Yürüyüşüne katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 18 öğrenci ve bir akademisyenin beraatine hükmetti.

Protesto sırasında el hareketleriyle yetkililere "hakaret" ettiği belirtilen bir öğrenciye para cezası verildi.

Kararın ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Aydın, kararın doğru ancak gençlerin iki yıldır suçlu sayılmasının utanç verici olduğunu söyledi.

Eşcinsellik Türkiye'de yasal olmakla birlikte 'Onur Yürüyüşlerine' son yıllarda sık sık yasak getirildi.

Eşcinsel hakları konusunda faaliyet yürüten ILGA-Europe isimli sivil toplum kuruluşunun verilerine göre Türkiye, 49 Avrupa ülkesi içerisinde sondan ikinci sırada yer alıyor.

Mahkemenin kararının ardından bir açıklama yayınlayan Uluslararası Af Örgütü (Amensty International), "ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne katılanların tamamının beraat etmesi memnuniyet verici ancak bu zafer gerekli bile olmamalıydı" ifadelerine yer verdi.