Ödül gecesinde zarfın içinden ‘Parayı hazırlayamadık’ yazısı çıktı

Eğitim Bakanlığı‘na bağlı Kültür Dairesi‘nin düzenlediği ve 2021 yılının Şubat ayında sonuçları açıklanan XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi‘nin kazananlarına, dün düzenlenen törenle para ödülleri verilmedi

Skandal: Ödül zarfları boş çıktı

Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, fotoğraf yarışmasının kazananlarının Şubat ayında belli olmasına rağmen, ödül törenini yapmak için tam 8 ay bekledi ve sonunda da bir skandala imza attı.

Ödül kazananlar zarfı açınca şok oldu

Ödül kazanan 7 kişiye verilecek olan toplam 10 bin 250 TL para ödülünü bile veremeyen devlet, aynı zamanda ödül sahiplerine de gerçeği söylemedi.

Kaynak: Özgür Haber

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği “XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi” açılışı ve ödül töreni bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapıldı. Sergi, 11 Ekim’e kadar mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bazı milletvekilleri ve Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, bakanlık bürokratları ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte yarışmada ödül almaya hak kazanan fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi ve serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrasında AKM bahçesinde kokteyl düzenlendi.

3 kategoride düzenlenen yarışmada, seçici kurul, 45 katılımcının 640 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler sonucunda, 28 katılımcının 64 eserini sergilenmeye değer buldu.

“METE ADANIR ANISINA” ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ

Her yıl ülkenin değerli bir insanı anısına verilen Özel Ödül, bu yıl merhum “Mete Adanır” anısına verildi. Ödülü, Mete Adanır’ın kardeşi Eralp Adanır takdim etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürel faaliyetler ve sanatsal etkinliklerin önemine dikkat çekerek, bu tür yarışmalara katılan kişilerin motive edilmesinin önemini belirtti. Tatar, KKTC’nin tanıtılması için yapılan bu çalışmaların Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“ÖNEMLİ OLAN YARIŞMAYA KATKI KOYMAK”

Yarışmada, kazanan ve kaybedenler olduğunu ama aslında kimsenin kaybetmediğini ifade eden Tatar, “Önemli olan bu yarışmaya katkı koymaktır. Önümüzdeki yıllarda, katılımcıların çoğalarak, devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

İçinde bulunulan çağda, geçmişe kıyasla çok daha fazla fotoğraf çekildiğine işaret eden Tatar, “Ben de çoğu sabah kalktığımda, yıllardır doğanın, dağlarımızın, denizlerimizin, her türlü güzelliklerin fotoğrafını çekerek, bunları sosyal medyada paylaşarak, kendi katkımı yapmaktayım” şeklinde konuştu.

Tatar, gazeteci Hasan Hastürer’in; “Ersin Tatar, evet Rauf Denktaş kadar nitelikli fotoğraf belki çekmeyebilir ama çektiği fotoğraflarla sosyalliğini ve KKTC’ye sadece siyasi anlamda değil, kültürel ve sanatsal boyutuyla da hizmetini yapan bir Cumhurbaşkanıdır” yazısına atıfta bulunarak Hastürer’e teşekkür etti.

Ülkenin doğasıyla, kültürüyle bir cennet olduğuna vurgu yapan Tatar, fotoğrafların çekilerek, arşivlenmesi, KKTC’nin hangi evrelerden geçtiğinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini belirtti.

Eskiden arşivlemenin çok daha zor olduğuna işaret eden Tatar, “Şimdi her şey bilgisayarda” diyerek, bir fotoğrafın bulunmasının çok kolay olduğunu anlattı.

“FUTBOLUYLA DESTAN YAZDI”

Bu yıl anısına özel ödül verilen Mete Adanır’ı gençlik yıllarında çok yakından tanıdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Mete Adanır’ı çok sevdiğini, futboluyla bir destan yazdığını vurguladı. Mete Adanır’ın ailesini de anan Tatar, Anavatan Türkiye’de futbol oynayan Mete Adanır’ı, Samsun’daki elim kazada erken yaşta kaybettiklerini hatırlattı.

Mete Adanır’ın isminin yaşatılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Tatar, hükümet oldukları dönemde Girne’deki stadyuma isminin verildiğini hatırlattı. Tatar, Mete Adanır’a bir kez daha rahmet, ailesine sabır diledi.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, Covid-19 salgınının, kültürel ve sanatsal etkinlikleri etkilediğini ifade ederek, Kültür Dairesi Müdürü ve ekibine, ülkede iz bırakan Mete Adanır gibi değerlere sahip çıkılması ve adının yad edilmesi nedeniyle teşekkür etti.

Sanatçıya, sanat eserlerine ve bu anlamda ülkede iz bırakan kişilere sahip çıkılmasının önemine vurgu yapan Amcaoğlu, eğitim ile birlikte kültürel anlamda sanata ve sanatçıya sahip çıkılmasını çok önemli olduğunu belirtti.

“Arap Ali Destanı”nın pandemi öncesinde icra edilmeye başladığına değinen Amcaoğlu, Arap Ali Destanı’nın çok yakın zamanda Ankara ilk olmak üzere, İstanbul, İzmir, Londra ve Avustralya’da sahnelenmesi adına adım atılacağını kaydetti.

Pandemi sürecinden çıkılmaya çalışıldığını ifade eden Amcaoğlu, bakanlık olarak hem eğitimin devamı hem de kültürel mirasın aktarılması için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Amcaoğlu, sanatçıya sahip çıkılmasının önemini vurguladı.

AKPOLAT

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat da, yarışmanın geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamadığını belirterek, pandemi sürecinin devam etmesine rağmen fotoğraf sanatçılarının motivasyonunu artırmak, kültürel faaliyetlere ivme kazandırmak amacıyla serginin yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Yıllardır 3 kategoride yapılan yarışmaya katılan, katkı koyan ve emeği geçen herkese teşekkür eden Akpolat, yarışmada dereceye giren sanatçıları kutladı.

Ülkeyi yurt dışında başarı ile temsil ederken elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Mete Adanır anısına ödül vermeyi kararlaştırdıklarını anlatan Akpolat, Mete Adanır gibi değerlerin artarak, çoğalması ve ülkeyi temsil etmesi için çalışmak gerektiğini kaydetti.

Kültür Dairesi olarak, kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Akpolat, “Gücümüzü, KKTC devleti ve halkından alıyoruz, bu gücü yanımızda hissettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel olmadığı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

ÖDÜLLER…

3 kategoride gerçekleştirilen XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda; “Serbest (Siyah/Beyaz)” kategorisindeki Başarı Ödülü “Endless Road” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit’in ve Mansiyon “The Shepherd And The Dog” isimli fotoğrafıyla Tevfik Ulual’ın, “Serbest (Renkli)” kategorisindeki Başarı Ödülü “Under The Stars” isimli fotoğrafıyla Başar Taşlı’nın, Mansiyon da “Colorful Season” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz’in, “Doğa” kategorisindeki Başarı Ödülü “Maviş” isimli fotoğrafıyla Neslihan Taylan Tülbentçi’nin, Mansiyon da “Zirziro Lover” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz’in oldu.

Jüri Özel Ödülünü, yarışmaya Serbest (Renkli) kategorisinde katılan “Çocuk Gözüyle” isimli fotoğrafıyla Emel Sefer, Kültür Dairesi Özel Ödülünü yarışmaya Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde katılan “Yıllar” isimli fotoğrafıyla Özhan Özatay ve Mete Adanır Özel Ödülünü de yarışmaya Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde katılan “Sınırsız” isimli fotoğrafıyla İnanç Soyer aldı.

“En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü”nü almaya toplam 7 eseri sergileme alan Hasan Bağlar layık görüldü.