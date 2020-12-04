Ödüllü akademisyen'den doğru beslenme önerileri

Ödüllü akademisyen ve yazar Prof. Dr. Claus Leitzmann, okuyucuları sağlık için doğru beslenmeye davet ediyor.

Kanseri önleme alanında Zabel, önleyici beslenme alanında Broermann ödülü sahibi Leitzmann, "Vejetaryenlik & Temelleri, Faydaları, Riskleri" eseriyle beslenme alışkanlıklarını masaya yatırıyor.

Runik Kitap'tan çıkan çalışma, başta vejetaryenliğin uzun yaşama katkısı olmak üzere pek çok konuyu ele alıyor.

Kitapta görüşleri aktarılan uzmanlar, son 30 yıldır gözlemlenen kalın bağırsak kanserindeki belirgin artışın, Batı coğrafyalarında yaygınlaşmış diyet kalıplarının benimsenmesi ile ilgili olduğunu belirtirken, diyet dönemlerinde yağ tüketiminin üç kat, et tüketiminin dokuz kat arttığını, pirinç tüketiminin ise üçte bir oranında azaldığını aktarıyor.

Eserde yer verilen bilgilere göre, sanayileşmiş ülkelerde en sık görülen hastalıklardan biri olan kolon kanserinin, oluşumunda beslenmeye bağlı risk faktörleri, et ve dolayısıyla sürekli olarak yüksek oranda yağ tüketimi, yüksek oranda doymuş yağ asitleri, yüksek kalorili beslenme, alkol tüketimi ve düşük lifli beslenme olarak sıralanıyor.

Gieben Üniversitesi Beslenme Bilimi Enstitüsünde başkanlık görevini yürüten biyokimyacı ve beslenme uzmanı Prof. Dr Claus Leitzmann imzalı Kitapta, artık beslenme bilimi ve tıp dünyasının da dengeli lakto-ovo vejetaryen yaşam biçimini tavsiye ettiği belirtiliyor.