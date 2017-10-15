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Ödüllü şef Biryılmaz LAÜ gastronomi öğrencilerine deneyimlerini aktardı

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Ödüllü şef Biryılmaz LAÜ gastronomi öğrencilerine deneyimlerini aktardı
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Gastronomi Bölümü 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde kadrosuna ödüllü Şef Selcan Biryılmaz’ıkattı.

Selcan Biryılmaz Gastronomi Bölümü Mutfağı’nda gastronomi ve aşçılık öğrencilerine uyulama dersleri çerçevesinde; ekmekçilik eğitimi, modern yemekler, food styling (yiyecek stili), dünya mutfakları eğitimleri gibi birçok profesyonel alanda edindiği bilgi birikimlerini paylaşacak.

Katılmış olduğu Uluslararası Gastronomi Yarışmaları’nda çok sayıda Altın, Gümüş ve Bronz Madalyalar kazanan Biryılmaz, 2013 yılından itibaren Kıbrıs’ın en ünlü gastronomi dergisi olan Gurme Dergisi’nde köşe yazarlığı yapıyor.
Biryılmaz, LAÜ’de haftalık uygulama dersinde LAÜ Gastronomi Uygulama Mutfağı’nda dana eti çeşitleri, etlerin yapıları, pişirme teknikleri ve püf noktalarını öğrencilerle birlikte uygulama yaparak, etlerin nasıl temizlenip porsiyonlandığını, hangi yöntemlerle marine edildiğini, hangi etin nasıl teknikler kullanılarak pişirildiğini teorik ve uygulamalı bir şekilde öğrencilere aktardı.

Biryılmaz, Gastronomi Uygulama Mutfağı’nda öğrencilerle birlikte beef wellington, beef stroganoff ve beef carpaccio yemeklerini hazırladı. Birbirinden lezzetli yemekleri hazırlayıp pişiren öğrenciler hem detaylı bir şekilde öğrenip
hem de birbirinden lezzetli kendi yaptıkları yemekleri tatma imkanı buldular ve çalışmalarla
ilgili şunları söylediler:

Yazgül Uyar: Uygulamalı ders aldığımız için şanslıyız. Bu uygulama sayesinde mutfak sanatında pişirme tekniklerini, sunum tekniklerini, hijyen kurallarını öğreniyoruz.

Yağız Karayel: İzmirden geliyorum, 2.sınıf Gastonomi Bölümü öğrencisiyim. Hedeflerim doğrultusunda ilerlemek istediğimden ve yemek yapmayı gerçekten çok sevdiğimden bu bölümü seçtim. Bu bölümde daha önceden deneyimliyim, Türkiye’deki devlet kurslarında diplomalarım var. Küçük yaşlardan itibaren yemek yapmayı sevdiğimden dolayı bu mesleği seçtim.

Nihan Özsoydaş: Menü uygulamalarımızı yaparken genelde takım çalışmaları şeklinde
yürütüyoruz ve arkadaşlarımızla denemeler keyifli oluyor.

Mustafa Uzun: LAÜ uygulama mutfağı, gastronomi alanında uygulama yapan bir mutfakta
olması gereken her türlü malzemeye ve donanıma sahip. Buradan mezun olduktan sonra ilk
hedefim, akademik kariyer yaparak herhangi bir kurumda eğitimci olarak çalışmaktır.

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