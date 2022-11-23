  • BIST 4.507,24
  • Altın 1040.389
  • Dolar 18.6297
  • Euro 19.209
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Ödüllü Sergi Yakın Doğu Üniversitesi'nde

» »
“I.Uluslararası Çoklu Fotoğraf Yarışması FOTOMAN 2022”da ödül alan 33 ülkeden 56 eseri bir araya getiren fotoğraf sergisi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonunda açıldı
Ödüllü Sergi Yakın Doğu Üniversitesi'nde

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenen ve 33 ülkeden 56 ödüllü fotoğrafı bir araya getiren “I.Uluslararası Çoklu Fotoğraf Yarışması FOTOMAN 2022” sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonunda açıldı.

Üç farklı kategoride düzenlenen yarışmada, ödül ve sergileme hakkı kazanan sanatçıların eserleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından fotoğrafseverlerle buluşturuldu. 33 farklı ülke fotoğrafçısının 56 ödüllü fotoğrafının yer aldığı sergi, 19 Aralık’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Yarışmayı düzenleyen Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Başkanı Kakha Pkhakadze ve Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Salon Başkanı Nino Mgenashvili’nin de katıldığı törende, açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Salon Başkanı Nino Mgenashvili yaptı.

kmsm---fotoman-2022-sergisi-(1).jpeg

Konuşmaların ardından Nino Mgenashvili, “Paramount” isimli fotoğrafı ile Kuzey Kıbrıslı Türk sanatçı Mehmet Gökyiğit’e Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) Altın Madalya Ödülünü takdim etti. Mgenashvili’nin, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne sanata katkılarından dolayı sunduğu teşekkür plaketini de Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ kabul etti. Fotoğraf sanatçıları Cristakis Christou, Romos Kotsonis ve George Yiallouris de tarışma kapsamında kazandıkları ödülleri Yakın Doğu Üniversitesi’nde aldı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bölgenin ve dünyanın en önemli bilim ve sanat merkezine dönüştürme hedefiyle hız kesmeden çalışıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonunda ödüllü fotoğrafları bir araya getiren serginin açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bilim ve sanatı merkezine alan güçlü bir bağ kurduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bölgenin ve dünyanın en önemli bilim ve sanat merkezine dönüştürme hedefiyle hız kesmeden çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, açılışını yaptıkları ödüllü fotoğraf sergisinde ağırladıkları Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Başkanı Kakha Pkhakadze, Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Salon Başkanı Nino Mgenashvili ve fotoğraf sanatçılarına hitaben; “Gürcistan’dan dostlarımızı ülkemizde ve üniversitemizde ağırlamak bizler için büyük bir mutluluk” ifadesini kullandı.

Londra merkezli Times Higher Education’ın yayımladığı “2023 Dünya Üniversite Sıralaması”nın alan sıralamalarında Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak 6 kategoride yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilgisayar Bilimleri’nde dünyada 151-175 bandında, Türkiye’de birinci; Mühendislik alanında dünyada 176-200 bandında, Türkiye’de ikinci; Eğitim alanında dünyada 401-500 bandında, Türkiye’de beşinci; Klinik ve Sağlık alanında dünyada 501-600 bandında, Türkiye’de üçüncü; Yaşam Bilimleri alanında dünyada 601-800 bandında, Türkiye’de üçüncü ve Sosyal Bilimler alanında dünyada 601-800 bandında, Türkiye’de altıncı sırada yer aldık. İşte bu başarı, bu hedefe olan inancımızın ve bağlılığımızın bir göstergesidir” dedi.

kmsm---fotoman-2022-sergisi-(2).jpeg

Nino Mgenashvili: “Ülkenizi çok seviyorum ve burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.”

Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Salon Başkanı Nino Mgenashvili de Kuzey Kıbrıs’ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasına “Bu güzel ülkede pek çok dostumuz var. Ülkenizi çok seviyorum ve burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” sözleri ile devam etti. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne  verdiği destekten dolayı teşekkür eden Mgenashvili, “Başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel olmak üzere üniversite yönetimine, bu güzel serginin açılışını gerçekleştirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

mehmet-gokyigit--paramount.jpg

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve düzenlenen sergilerle sanatla iç içe bir hayat olduğunu gözlemlediğini söyleyen Nino Mgenashvili, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yaşanan sanat atmosferini çok etkileyici bulduğunu vurguladı.

Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği’nin 2008’de kurulduğunu söyleyen Mgenashvili, “Amacımız Gürcistan’da profesyonel ve amatör fotoğrafçılık alanının gelişimini desteklemek, fotoğrafın bir sanat alanı olarak gelişim stratejisini detaylandırmak ve pratikte gerçekleştirmektir. Düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası etkinliklerle de dünyadaki meslektaşlarımızla daha etkin bir bağ kurmayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeniboğaziçi’nde açılacak YDÜ Hastanesi’nin başhekimliğine, Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz getirildi17 Kasım 2022 Perşembe 15:09
  • YDÜ Hastanesi 21 Kasım'da Yeniboğaziçi'ne Sağlık Hizmetine Başlayacak16 Kasım 2022 Çarşamba 16:45
  • KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, ülkenin milli otomobili GÜNSEL, ilk modeli B9’un 13 prototipi ile Cumhuriyet kortejinde!15 Kasım 2022 Salı 15:15
  • Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda Açık14 Kasım 2022 Pazartesi 15:38
  • Yakın Doğu Oluşumu'nun KKTC'deki 6'ncı hastanesi 21 Kasım'da Yeniboğaziçi'nde açılacak13 Kasım 2022 Pazar 11:09
  • Yakın Doğu Koleji’nin alanlarında başarılı kariyere sahip mezunları Kariyer Günü Etkinliğinde 11 ve 12’nci sınıf öğrencileriyle buluştu12 Kasım 2022 Cumartesi 15:00
  • “Cumhuriyet Sergisi”, 17 Kasım’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak11 Kasım 2022 Cuma 11:53
  • Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı10 Kasım 2022 Perşembe 14:59
  • Yakın Doğu Oluşum Hastaneleri, KKTC’de ilk kez kök hücre tedavisine başladı10 Kasım 2022 Perşembe 09:48
  • Yakın Doğu Koleji 12’inci sınıf öğrencileri düzenlenen kamp etkinliği ile doğayla iç içe 24 saat geçirdi09 Kasım 2022 Çarşamba 16:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti