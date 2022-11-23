Ödüllü Sergi Yakın Doğu Üniversitesi'nde

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenen ve 33 ülkeden 56 ödüllü fotoğrafı bir araya getiren “I.Uluslararası Çoklu Fotoğraf Yarışması FOTOMAN 2022” sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonunda açıldı.

Üç farklı kategoride düzenlenen yarışmada, ödül ve sergileme hakkı kazanan sanatçıların eserleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından fotoğrafseverlerle buluşturuldu. 33 farklı ülke fotoğrafçısının 56 ödüllü fotoğrafının yer aldığı sergi, 19 Aralık’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Yarışmayı düzenleyen Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Başkanı Kakha Pkhakadze ve Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Salon Başkanı Nino Mgenashvili’nin de katıldığı törende, açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Salon Başkanı Nino Mgenashvili yaptı.

Konuşmaların ardından Nino Mgenashvili, “Paramount” isimli fotoğrafı ile Kuzey Kıbrıslı Türk sanatçı Mehmet Gökyiğit’e Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) Altın Madalya Ödülünü takdim etti. Mgenashvili’nin, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne sanata katkılarından dolayı sunduğu teşekkür plaketini de Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ kabul etti. Fotoğraf sanatçıları Cristakis Christou, Romos Kotsonis ve George Yiallouris de tarışma kapsamında kazandıkları ödülleri Yakın Doğu Üniversitesi’nde aldı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bölgenin ve dünyanın en önemli bilim ve sanat merkezine dönüştürme hedefiyle hız kesmeden çalışıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonunda ödüllü fotoğrafları bir araya getiren serginin açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bilim ve sanatı merkezine alan güçlü bir bağ kurduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bölgenin ve dünyanın en önemli bilim ve sanat merkezine dönüştürme hedefiyle hız kesmeden çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, açılışını yaptıkları ödüllü fotoğraf sergisinde ağırladıkları Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Başkanı Kakha Pkhakadze, Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Salon Başkanı Nino Mgenashvili ve fotoğraf sanatçılarına hitaben; “Gürcistan’dan dostlarımızı ülkemizde ve üniversitemizde ağırlamak bizler için büyük bir mutluluk” ifadesini kullandı.

Londra merkezli Times Higher Education’ın yayımladığı “2023 Dünya Üniversite Sıralaması”nın alan sıralamalarında Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak 6 kategoride yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilgisayar Bilimleri’nde dünyada 151-175 bandında, Türkiye’de birinci; Mühendislik alanında dünyada 176-200 bandında, Türkiye’de ikinci; Eğitim alanında dünyada 401-500 bandında, Türkiye’de beşinci; Klinik ve Sağlık alanında dünyada 501-600 bandında, Türkiye’de üçüncü; Yaşam Bilimleri alanında dünyada 601-800 bandında, Türkiye’de üçüncü ve Sosyal Bilimler alanında dünyada 601-800 bandında, Türkiye’de altıncı sırada yer aldık. İşte bu başarı, bu hedefe olan inancımızın ve bağlılığımızın bir göstergesidir” dedi.

Nino Mgenashvili: “Ülkenizi çok seviyorum ve burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.”

Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Salon Başkanı Nino Mgenashvili de Kuzey Kıbrıs’ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasına “Bu güzel ülkede pek çok dostumuz var. Ülkenizi çok seviyorum ve burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” sözleri ile devam etti. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne verdiği destekten dolayı teşekkür eden Mgenashvili, “Başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel olmak üzere üniversite yönetimine, bu güzel serginin açılışını gerçekleştirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve düzenlenen sergilerle sanatla iç içe bir hayat olduğunu gözlemlediğini söyleyen Nino Mgenashvili, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yaşanan sanat atmosferini çok etkileyici bulduğunu vurguladı.

Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği’nin 2008’de kurulduğunu söyleyen Mgenashvili, “Amacımız Gürcistan’da profesyonel ve amatör fotoğrafçılık alanının gelişimini desteklemek, fotoğrafın bir sanat alanı olarak gelişim stratejisini detaylandırmak ve pratikte gerçekleştirmektir. Düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası etkinliklerle de dünyadaki meslektaşlarımızla daha etkin bir bağ kurmayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.