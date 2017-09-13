Odun alacak olan vatandaşa uyarı: Faturasız odun almayın!

KKTC Ormancılar Derneği, kış sezonunun yaklaştığını belirterek, vatandaşlara faturası olmayan kişilerden odun almamaları çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, vatandaşların faturasız odun aldığında, kaçak kesim yapan kişileri kaçakçılığa teşvik ettikleri belirtilerek, “Orman varlığımız düşünüldüğünde bu kaçak kesimlerin ormanlarımızı daha da azalttığı malumunuzdur. Kaçak kesim yapan kişiler yalnız ormanlarımızı değil vatandaşların arazilerindeki zeytin ve harnup ağaçlarını da kestiğini biliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kaçak kesimle mücadeleyi sadece Orman Dairesi’nden beklemenin doğru olmadığı kaydedilen açıklamada, odun alan vatandaşların fatura talep etmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Aldığınız odunun faturasını talep ederek, hem kaçakçılığın önüne geçilir hem de vergi kaçakçılığı önlenmiş oluruz. Kaçakçılığı önlemek için vatandaşlarımızın duyarlılığı bizler için çok önemlidir. Odun alırken nereden, nasıl kesildiği ve neden faturasız satıldığıyla ilgili sorular sorularak, kaçak satış yapan kişiyi polise ihbar etmeleri halinde, Polisimizin gerekeni yapacağından hiç kuşkumuz yoktur” ifadelerine yer verildi.