  • BIST 119.140
  • Altın 305,717
  • Dolar 5,9765
  • Euro 6,6232
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Odun fiyatlarında indirime gidildi

» »
Odun fiyatlarında indirime gidildi
Odun fiyatlarında indirime gidildi

Odun fiyatlarında indirime gidildi. Bazı kalemlerde ton başına 50 TL, bazı kalemlerde de 30 TL indirim yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, fiyatlar 20 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girdi.

Buna göre, 200 TL olan akasya, çam, servi vs. 175 TL; 350 TL olan harnup, zeytin vs. 300 TL; 230 TL olan okaliptüs, sandal 200 TL oldu.

Fiyat değişikliği, Fasıl 60 Orman Yasası’nın 14’üncü maddesi altında düzenlenen Orman Koruma ve Faydalanma Tüzüğü’nün 4’üncü maddesine kapsamında yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar “kabul edilebilir, onurlu ve yan yana yaşayan iki devlete dayalı bir anlaşmadan yanayız”01 Şubat 2020 Cumartesi 11:27
  • Erdoğan,KKTC’ye kaynak aktarılmasını öngören kararnameyi onayladı01 Şubat 2020 Cumartesi 10:58
  • Büyükkonuk Belediyesi'nde 14 işçiye 6 ay ödeneksiz izin31 Ocak 2020 Cuma 22:30
  • Gazimağusa'da yangın31 Ocak 2020 Cuma 21:50
  • YDP Parti Meclis Üyesi Ayhan Arıklı’nın Kaçak/Ruhsatsız Kat Yaptığı Belirlendi31 Ocak 2020 Cuma 21:44
  • Erdoğan Kktc’ye 170 Milyon Tl Destek İçeren Kararnameyi İmzaladı31 Ocak 2020 Cuma 20:39
  • Basın-Sen Başkanı Kişmir’den Çağrı: “Basın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef alan seviyesiz yayınlara halk da ses vermeli”31 Ocak 2020 Cuma 20:38
  • Odun Fiyatlarında İndirime Gidildi31 Ocak 2020 Cuma 20:36
  • Erdoğan,KKTC’ye kaynak aktarılmasını öngören kararnameyi onayladı31 Ocak 2020 Cuma 20:29
  • Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, Fotoğrafçı Buket Özatay’ın Telif Haklarının İhlal Edildiğine Hükmetti31 Ocak 2020 Cuma 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti