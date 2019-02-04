Odun sobası yangına neden oldu

03.02.2019 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Çamlıca’da Emete TİMUROĞLU’na ait garaj içerisinde, muhtemelen odun sobasında bulunan közlerin garaj içerisine dökülüp etrafa sıçramasıyla bir yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 1 adet bozuk buzdolabı, 1 adet odun motoru, 1 adet çöp bidonu ve muhtelif eski ev eşyaları yanarak hasar gördü .
Polis soruşturma devam ediyor.
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