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Odyssey Club’da eğlence doludizgin devam ediyor

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Odyssey Club’da eğlence doludizgin devam ediyor
Muhteşem atmosferi ve elit hizmet anlayışı ile ülkemiz eğlence sektörüne hızlı bir giriş yaparak ismini altın harfler ile yazdırmaya hazırlanan Odyssey Club yine gösterişli bir geceye ev sahipliği yaptı.

Haftanın üç gecesi farklı konseptlerde ki etkinlikler ile eğlence severlere hizmet veren Odyssey Club henüz çok yeni bir mekân olmasına rağmen Girne gece hayatına yeni bir soluk getirirken eğlence standartlarını Dünya standartlarına taşımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi geceye katılan yurt içi ve yurt dışından yüzlerceeğlence severlere ülkemizin başarılı DJ’lerinden Cruze ve Mr. Joker müzik ziyafeti sunarken Odyssey şov ekibinin yanı sıra havai fişek gösterileri ve görsel şovlar eğlencenin ritmini artırdı.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR ODYSSEY’DE OLACAK

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Sezon boyunca dünyaca ünlü DJ ve sanatçıları sahnesinde ağırlamaya hazırlanan ODYSSEY CLUB ilk sürprizi 14 Temmuz gecesi yapacak.

Dünya’nın en iyilerinin belirlendiği DJ MAG listesinde ilk sıralara kadar yükselen Tomorrowland gibi festivallerde sahne alan ÜMMET ÖZCAN için geri sayım başladı.

Ümmet Özcan ve diğer etkinlikler için hemen rezervasyon yapmak için 0548 899 2999/ 0548 899 3999 numaralı telefonları arayabilir veya m.me/odysseyclubcyprus adresine mesaj gönderebilirsiniz. 

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