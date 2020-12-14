  • BIST 1.389
  • Altın 461,217
  • Dolar 7,8655
  • Euro 9,5438
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASon 24 saatte 5'i yerel 8 yeni vaka

OECD’den sanayi ülkelerine bencillik uyarısı

» »
OECD Genel Sekreteri, ABD, Kanada gibi zengin sanayi ülkelerinin nüfuslarının çok üstünde doz aşı satın aldığını belirterek “Niçin yoksul ülkelerdeki 5 milyar insanı düşünmüyoruz?” sorusunu yöneltti.
OECD’den sanayi ülkelerine bencillik uyarısı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, koronavirüs aşısı konusunda sanayi ülkelerini bencilliğe karşı uyardı. "Bazı gelişmiş ülkelerin çok fazla aşıya sahip solduğunu, bazı ülkelerin ise elinde hiçbir şey bulunmadığını” belirten Gurria, "Niçin yoksul ülkelerdeki beş milyar insanı düşünmüyoruz?” sorusunu yöneltti.

Alman Die Welt gazetesine konuşan OECD Genel Sekreteri, 40 milyon nüfuslu Kanada'nın 300 milyon dozluk aşıyı güvenceye aldığını, ABD'nin 300 milyon nüfus için 800 milyon doz satın aldığını belirtti.

Almanya'nın da Kanada ve ABD örneklerindeki kadar orantısız olmasa da nüfusundan daha fazla doz almaya çalıştığını kaydeden Gurria, "Aşının daha adil bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Bu herkes için akıllıca olur. Bu virüs ancak dünyanın her yerinde mağlup edildiğinde yenilmiş olacak” diye konuştu.

Koronavirüs pandemisinin insanlığın tarihte karşı karşıya kaldığı en "çok taraflı” sorun olduğunu belirten Gurria, buna rağmen krize karşı ulusal bazda tek taraflı verilen mücadelelere tanık olunduğunu kaydetti. Gurria, "Yine de önümüzdeki aşılama döneminde bütünü düşünme ve daha cömert davranma şansımız var” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anne Olmayı Önleyen Sinsi Hastalık!14 Aralık 2020 Pazartesi 10:29
  • Corona virüs hastalarında çok sayıda anormal antikor tespit edildi!14 Aralık 2020 Pazartesi 10:03
  • Geçmeyen corona virüsünün sebebi belli oldu14 Aralık 2020 Pazartesi 09:51
  • 'Bu hastalık öldürücü bir hastalık, hiç şakası yok'13 Aralık 2020 Pazar 23:20
  • Aşı hakkında yanlış bilinenler ve doğrular13 Aralık 2020 Pazar 22:56
  • Başhekim Adil Özyılkan’ın test sonucu Covid-19 pozitif!13 Aralık 2020 Pazar 22:27
  • Covid-19’u yenen doktor: Gençler hastalığı oyun gibi görüyor13 Aralık 2020 Pazar 21:46
  • Dünyada Kovid-19 Vaka Sayısı 72 Milyonu Aştı13 Aralık 2020 Pazar 20:15
  • Dr Gülgün Vaiz : Yeni yıla girerken virüsü yenmeyi ve salgını atlatmayı umut ediyoruz13 Aralık 2020 Pazar 14:20
  • Pfizer'ın Kovid-19 Aşılarının ABD'de Dağıtımı Başlıyor13 Aralık 2020 Pazar 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti