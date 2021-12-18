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Off Road Yarışı Öncesinde Kaza: 19 Yaşındaki Genç Yaşamını Yitirdi

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Off Road Yarışı Öncesinde Kaza: 19 Yaşındaki Genç Yaşamını Yitirdi
Off Road Yarışı Öncesinde Kaza: 19 Yaşındaki Genç Yaşamını Yitirdi

Alemdağ köyü yakınlarında düzenlenen Off Road yarışması öncesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

 
Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, bugün saat 09.00 sıralarında Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı (E-24) kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araç toprak yolda dikkatsizliği sonucu devrildi.

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Kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan ve ağır yaralanan İlke Numan (E-19), kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor. 

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