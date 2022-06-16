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Ofis çalışanları dikkat: Günde 8 saat oturmak kalp krizi riskini artıyor

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Çinli bilim insanlarının 21 ülkeden 100 bin insanla yaptığı araştırmada günde 8 saatten fazla oturan insanların kalp krizi geçirme riskinin çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Ofis çalışanları dikkat: Günde 8 saat oturmak kalp krizi riskini artıyor

Bilim insanları uzun saatler boyunca oturmanın zararlarını ortaya çıkaran bir araştırma yaptı… Çinli bilim insanları dünyanın 21 ülkesinden 100 binden fazla insanın verilerini inceleyerek dikkat çekici bulgulara ulaştı.

Bilim insanları, günde 8 saatten fazla oturmanın kalp rahatsızlığı yaşama riskini yüzde 50 oranında artırdığını tespit etti. Endişe verici sonuçların çıktığı araştırmada kalp krizi geçirme ihtimalinin ise yüzde 20 olduğu belirtildi.

Uzmanlar egzersiz yapmanın ve zaman zaman sandalyeden kalkmanın riski azaltacağını duyurdu. Uzmanlar 09-17 mesaisi yapan ve öğle yemeğine çıkmayarak masasında yiyenleri uyardı.

Araştırmada 8 saatten fazla oturduğu yerden kalkmayanların kalp krizi ya da inme riski geçirme ihtimalinin yüzde 20 olduğu belirtilirken, günde 4 saatten fazla oturanlara göre kalp yetersizliği yaşama oranının ise yüzde 49 daha fazla olduğuna vurgu yapıldı.

Çin Tıp Bilimleri  Akademisi ve Peking Birlik Tıp Fakültesi’nde görevli bilim insanları 21 ülkeden 105.677 insana bazı sorular sordu. Yaş ortalamasının 50 olduğu anket çalışmasında çalışanları kaç saat oturduğu ve kalp sağlığı sorunları mercek altına alındı.

Araştırma sonucunu JAMA Cardiology isimli tıp dergisinde yayınlayan bilim insanları uzun saatler boyunca oturmanın insan sağlığına zarar verdiğini de dile getirdi.

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