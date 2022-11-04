Ofis çalışanlarının en sevmediği sözcükler belli oldu

İnternet ve sosyal medyanın yükselişiyle, ofis ortamlarında kullanılan dil ve jargonlar da değişti. Yapılan bir araştırma, çalışanların hoşlanmadığı ofis terimlerini ortaya çıkardı.

Sanal kurulan iletişim yolları her geçen gün etkisini artırırken ofis ortamında da giderek daha fazla çalışan, istemediği birçok kelime öbeğine maruz kalıyor.

Buradan yola çıkan CV Maker isimli bir web sitesi de, 4.500’den fazla kişinin katıldığı ve “En sinir bozucu kurumsal terim veya kelime öbeği nedir?” diye soran bir anket düzenledi.

“SİNERJİ” İLK SIRADA

Daily Mail’de yer alan habere göre, ankette 538 oyla, “işbirliği yoluyla artan etkinlik” anlamına gelen “sinerji” kelimesi birinci sırada çıktı.

Listede yer alan ve çalışanların nefret ettiği diğer kurumsal kullanımlar da “şeffaflık”, “bunun olmasını sağla”, “yeni fikirlerle tanışmak” ve “ders alındı” oldu.

Çalışanların hem ofis ortamında hem telefon görüşmelerinde hem de e-postalarda görmekten hoşlanmadığı diğer kelimeler arasında ise, “proaktif”, “iletişimde kalmak” ve “kreatif düşünmek” yer aldı.