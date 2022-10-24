Ofise olan ilgiyi artırmak için “geniş alanlar” önerisi

Yayınlanan bir rapor, işverenlerin çalışanlarına ofiste daha fazla alan tanımasını önerdi.

British Council for Offices (BCO) tarafından yayınlanan kılavuz, tavsiyelerini Covid-19 pandemisinden sonra güncelledi ve ofis çalışanlarına kişi başına tanınan alanın 10 m2’den 12 m2’ye çıkması önerisinde bulundu.

Times’ta yer alan habere göre, BCO, raporunun iş yerlerine, “optimum yoğunluk seviyesine ulaşmalarına” yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

2001 yılında ortalama ofis yoğunluğu masa başına yaklaşık 15 metrekare idi. Bununla birlikte, alanlar istikrarlı bir şekilde sıkıştırıldı ve 2018 yılında her kişi 9.6 metrekare alana sahipti. Böylece milenyumun başlangıcına kıyasla yüzde 36’lık bir azalma görüldü.

Araştırmalar, bir ofisin kişi başına 12 metrekare veya daha fazla yoğunluğa sahip olması durumunda “çoğu işyeri sorununun ve endişesinin hafifletilmesinin muhtemel olduğunu” gösteriyor.

BCO raporuna göre, çalışan başına 8 metrekareden daha az alan sunan kalabalık ofislerin “sorunlara yol açması ve çalışanların konforunu, refahını ve performansını etkilemesi daha olası”.

Pandeminin ofisler için yeni bir dönem getirdiğini söyleyen BCO, çalışanların daha fazla ortak alan, dinlenme odası ve daha iyi yemek hizmetleri istediğini vurguladı.



“ÇALIŞANLARI OFİSE ÇEKMEK İÇİN ALAN ÖNEMLİ”

BCO CEO’su Richard Kauntze, pandemiden sonra gerekli ofis alanı miktarında “dramatik bir azalma” olacağını öngördüğünü söyledi.

Kauntze, “Pandemi, birçok işyerini daha esnek ve hibrit çalışmayı benimsemeye teşvik etti. BCO’nun en son araştırması, işverenlerin çalışanlarını ofise çekmeye çalıştıkları için, kişi başına daha cömert bir alan oranının benimsenmesiyle bunun kısmen dengelendiğini gösteriyor” diye ekledi.

İngiltere’deki ortalama ofis yoğunluğu Avrupa’nın en yüksekleri arasında. İsveç ve İtalya’da ofis çalışanları 20 metrekareden fazla alana sahipken, Finlandiya’da ise en az 30 metrekare alanları bulunuyor.