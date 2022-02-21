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Öfke Kontrol Eğitimi Kavgalı Başladı!

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Öfke Kontrol Eğitimi Kavgalı Başladı!
Öfke Kontrol Eğitimi Kavgalı Başladı!

Tartışma, kendilerinin sürece dahil edilmediğini öne süren bazı ilçe şoförler odası temsilcileri ile belediye yetkilileri arasında meydana geldi.

Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz, çalışmayı takdir ettiklerini söyledikten sonra belediye başkanına “Ancak biz oda başkanıyız. Şoförüme eğitim verecekseniz, bunu bileceğim” diye çıkıştı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu bu sözlere “Kameralar önünde şov yapmayalım. Burayı provoke etmek için geldiniz. Bunu kabul etmiyorum” diye yanıt verdi.

Gerginlik büyüyünce protokol imzalanamadan toplantı sona erdi.

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