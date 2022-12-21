Öfke vücudunuzu nasıl etkiler?

İş, özel hayat veya okul, öfkelenmek için birçok neden var. Peki öfkenizin uzun vadede hayat kalitenizi nasıl etkilediğinin farkında mısınız? The New York Times, sonrasında pişman olsanız da olmasanız da öfkenin vücudunuza olan etkisini yazdı

Bu yıl soğuk kanlılığınızdan eser kalmadıysa yalnız değilsiniz. Kamusal yaşam ve kişisel zorluklar, soğukkanlılığınıza mal olmanın dışında daha ciddi zararlar da verebilecek kapasiteye sahip. Bilim insanlarına göre, uzun süreli olarak gerçekleşen aşırı öfke, mevcut sağlık sorunlarını daha da kötüleştirebilir ve konulara tepki verme şeklinizi değiştirebilir.

Baltimore'daki Johns Hopkins Hastanesi'nde kardiyolog olan Dr. Ilan Shor Wittstein, "Gün, hafta ve ay boyunca kısa süreli yaşadığınız hayal kırıklığı, öfke veya hiddet vücut fonksiyonlarınızda sorun teşkil etmeyebilir. Ancak uzun vadede, bu nörohormonal sistemlerin bu durumlarda olduğu kadar sık aktive olması zararlı olabilir" dedi. Öfkeden kaynaklı tepkiler tüm vücutta dalgalanma etkisine neden olabilir. Kardiyovasküler sistemden sinir sisteminize kadar her şey bu etkilenmeye dahil ve bunlar, zarar verebileceği ana organ sistemlerinden sadece bazıları.

Kalp

Stres kardiyomiyopatisi uzmanı Wittstein'a kalbi anlatırken anlaşılır olabilmek için bir evi örnek veriyor. Borularda, kapılarda veya elektrik sisteminde sorunlar olabilir ancak sadece genele bakıldığında evin kendisi iyi görünebilir. Wittstein "Öfkenin kalbe kan sağlayan arterler üzerinde etkileri olabilir. Özellikle kalbe ne zaman atması gerektiğini söyleyen elektrik sistemi ve özellikle kalp kasının kendisi üzerinde etkisi olabilir" dedi.

Öfke kalp krizlerini seviyor

Zaten kardiyovasküler sistemi etkileyen şartlar içerisindeyseniz, öfke anları sizi daha savunmasız hale getirebilir. Wittstein'ın örnek olarak verdiği gibi, öfkelendiğinizde kan basıncı artabilir, kan damarları daralabilir ve iltihaplanmaların yolu açılabilir. Bu durum koroner arter içindeki plağın yırtılmasına da fırsat doğurabilir. Bu plak bir pıhtı oluşturursa, kalbin o kısmındaki kan akışı kesilebilir. Wittstein konuyla ilgili olarak "Bu durum kişiyi hastanelik eden bir kalp krizine neden olabilir ya da kişi ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybedebilir" dedi.

Beyin

Öfke, sizi bir şey yapmaya motive etmeye yardımcı olabileceği için olumlu bir fiziksel etkiye sahip olabilir. Öfkeli ve uyarılmış olunduğunda, beyin hızlı tepkiler için hazırlanır. Tehlike veya sosyal bir tehdit öfke yaratacak bir durumu tetiklerse, o duruma göre hareket etme olasılığı daha yüksektir. Buna örnek olarak savaş ya da kaç tepkisi verilebilir.

Öfkeden sonra gelen pişmanlıklar

Chicago Üniversitesi'nde psikiyatri ve davranışsal sinirbilim profesörü olan Dr. Royce Lee'ye göre, heyecanın arttığı bu durumda, iyi kararlar verme, dinleme ve değerlendirme gibi önemli olan diğer motivasyonlara uyum sağlama olasılığı daha düşük. Lee, "Öfkeli bir durumun içinde bulunan kişinin hoşlanmadığı bir şey söylediğini veya yaptığını sık sık duyabilirsiniz. Ve öfkeleri geçtiğinde yaptıkları bu davranıştan pişmanlık duyarlar" dedi. NewYork-Presbyterian/Weill Cornell hastanesinde dahiliye uzmanı olan Dr. Orli Etingin, öfke ve kronik stresin hafızayı da etkilediğini söyledi. Etingin "Uykusuz kalırsınız ve dikkat dağınıklığınız artar" dedi.

Bağırsak

Duygular ve mide arasında çok tartışılan bağırsak-beyin bağlantısı hakkında bir şeyler duymuş olabilirsiniz. Diğer duygular gibi öfke de rahatsızlığı, gıda emilim bozukluğunu ve iştah kaybını tetikleyebilir. Etingin "GI yolu kas dokusundan oluşur ve sinirler tarafından innerve edilir. Dolayısıyla, çok yüksek bir adrenalin çıkışınız varsa, mide ve bağırsaklarda hipermobilite olacaktır. Kramplar yaşayacaksınız, ishal olacaksınız, çünkü oradaki kaslar aşırı aktive oluyor" dedi Yale Tıp Fakültesi'nde klinik psikolog ve profesör olan Dr. William Burg, rutininizdeki küçük değişikliklerin yardımcı olabileceğini söyledi. Burg, "Meditasyon, nefes çalışması, fitness ve düzgün bir uyku düzeni, öfkeyi yönetmenin yararlı yollarıdır" dedi.