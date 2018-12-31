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Öfkeli eş, kocasını eBay'de satışa çıkardı

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Almanya'da yaşayan bir kadın, eBay'de kocası için ilan verdi: 18 euro, pazarlığa açık, takas yok
Öfkeli eş, kocasını eBay'de satışa çıkardı

Almanya'da yaşayan bir kadın, açık artırma usulü alışveriş sitesi eBay'de kocası için ilan verdi: 18 euro, pazarlığa açık, takas yok

Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan ve eBay'de 'Dorte L' kullanıcı adını kullanan kadın, ilanda 7 yıldır evli olduğu kocasından bıktığını ve artık kendisini ona ait hissetmediğini belirtti.

'Kullanılmış eş' başlığıyla ilan açan Dorte L, açıklama kısmına ise "Noel'in ilk iki gününde, artık birbirimize ait olmadığımızı fark ettim. Kocamdan vazgeçmek istiyorum. Fiyat pazarlığa açık. Ama takas yok" yazdı.

İlanın Abendblatt gazetesine çıkana kadar kocasının olaydan haberi olmadığını belirten kadın, "İlan çok iyi karşılandı. Çok olumlu geri dönüşler aldım. Amacım dramatik bir şey yapmak değildi, eğlence içindi" dedi.

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