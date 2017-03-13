Öfkenizi 1 dakikada kontrol altına alabilirsiniz

Sosyal fobi, stres, öfke, kızgınlık, aşk acısı, aşırı yeme isteği, uykusuzluk, sigara ve alkol bağımlılığı gibi sorunları kısa sürede çözüme kavuşturduğunu iddia eden Terapist Paul Emery’e göre günümüz insanın en büyük sorunu öfke

Dokunarak vücuttaki enerji bloklarını açma tekniğini kullanıyor, enerji dengesini sağladığını belirtiyor. Geliştirdiği QEPR tekniği ile ruhsal nedenlerden kaynaklanan sorunlara kısa sürede çare olduğunu ileri sürüyor.

İngiliz Terapist Paul Emery, bir çeşit duygusal detoks olarak nitelendirdiği QEPR yöntemi ile öfke, fobi, depresyon, sigarayı bırakamama, kilo verememe, yeme bozukluğu, aşk acısı, kronik mutsuzluk gibi duygusal sorunların yanı sıra boyun, bel ve baş ağrısı gibi fiziksel rahatsızlıklarda da olumlu sonuç aldığını belirtiyor.

Emery’ye göre günümüz insanının en çok hissettiği olumsuz duyguların başında öfke geliyor. “Bugünlerde çokça öfke görüyorum, herkes çok öfkeli” diyen Emery, öfkenin kaynağını şöyle açıklıyor:

“İnsanlar geçmişte olmuş veya gelecekte olabilecek şeylerden dolayı öfkeli. Bütün dünyada şiddet ve savaş var, insanlar sürekli birbirlerine şiddet uyguluyor. Haberlere bakıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Dünyadaki olayları görmek insanları üzüyor ve kızgınlaştırıyor. Eğer bir konuda kızıp, bir şeyler yapabiliyorsanız bu iyidir ama bir şey yapamıyorsanız bu bir duygunun boşa harcanmasıdır.”

İnsanı fiziksel olarak etkileyen ve en çok hasta eden duygunun da öfke olduğunu belirten Emery, “Bu, bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Baskıladığımız kızgınlık ve öfke en güçlü duygulardır. Bağırmak veya öfkemizi dışarı yansıtmak her zaman kabul edilmediği için bastırmak zorunda kalıyoruz. Ve beyin bunu fiziksel olarak yansıtıyor, dolayısıyla fiziksel hastalıklar ortaya çıkıyor” diyor.

Sürekli kavgaya, şiddete sahne olan dünyanın geleceği nasıl görünüyor, savaşlar azalacak mı, insanların öfkelerinden, hırslarından arınmaları mümkün olabilecek mi? sorusuna Emery’nin cevabı çok da iç açıcı değil:

“Bir insan önce kendisine yardımcı olmalı ve öfkesini kontrol altına almayı, ondan kurtulmayı öğrenmeli. Sonra da öğrendiklerini çevresindeki insanlara yaymalı. Bunu yapabilirsek hala bir umudumuz var demektir ama dünya, bildiğimiz dünya olmaya devam edecek.”

ÖFKENİZİ 1 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALABİLİRSİNİZ

Peki yıkıcı sonuçlara dönüşmeden öfkeyi kısa sürede kontrol altına almayı sağlayacak bir ipucu verebilir misiniz? sorusuna ise Terapist Emery, “Bunun için özel terapi seansları yapıyorum. Ancak basit ama etkili bir teknikle bir insanın öfkesini bir dakikada gidermek mümkün” cevabını veriyor ve ekliyor:

“Yapılması gereken; bir elin serçe parmağının üzerine diğer elin işaret ve orta parmağı ile aşağıya doğru basınç uygulamak. Öfkenizin yatıştığını hissedene kadar bu harekete devam etmek.”

"ÜNLÜ İSİMLERLE DE ÇALIŞIYORUM"

Emery’nin çalışma şekli de değişik. Uluslararası çalışıyor, dünyayı dolaşıyor, gittiği her ülkede yaklaşık 1 ay kalarak uyguladığı terapiyi meraklılarıyla buluşturuyor. Kate Moss ve Hannover Prensi Ernst gibi ünlü isimlerin sorunlarına da çözüm bulduğunu dile getiren Emery’nin bu terapi yöntemine yönelmesinin nedeni de kişisel hikayesi. Eskiden sosyal fobik olduğunu ve onu yenmek için terapi yöntemlerini öğrendiğini söyleyen Paul Emery, bu yöntemleri sadece duyguların etkili olduğu ruhsal sorunların iyileştirilmesinde kullanıyor. Hastalık derecesindeki psikolojik problemleri veya fiziksel bir hastalığı olanları ise konunun uzmanı doktorlara yönlendiriyor.

“NEGATİF DUYGULARI VE FİZİKSEL ACIYI YATIŞTIRIYORUM”

Paul Emery, Quantum Emotional Physical Release, (Kuantum Duygusal ve Fiziksel Terapi tekniği) ile kollara, yüze ve ellere, parmaklarıyla hafif vuruşlar yapıyor, beyinde kimyasal bir reaksiyon yaratarak negatif duyguları ve fiziksel acıyı yatıştırarak engellediğini söylüyor.

QUANTUM EMOTİONAL PHYSİCAL RELEASE (QEPR) NEDİR?

QEPR, vücudun reaksiyonlarını ve belli düşüncelere karşı oluşmuş negatif duyguları ortadan kaldırma esasıyla çalışıyor. Güçlü akupunktur noktalarına hafifçe vurularak (taping) uygulanıyor. Bu noktalar, duygulardan arındırmada etkili bölgeler olarak kabul ediliyor.

Emery, terapilerinde NLP (Neuro-Linguistics Programming) EFT (Emotional Freedom Techniques), TFT (Thought Field Therapy), Havening ve hipnoz gibi yöntemleri de kullandığını belirtiyor.