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"Öfkeyle o lafı etmemem lazımdı, pişmanım"

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"Öfkeyle o lafı etmemem lazımdı, pişmanım"
Kıbrıs TV’de yayınlanan ve Aslı Elder’in hazırlayıp sunduğu Haber Dosyası isimli programa katılan CTP milletvekili Doğuş Derya, geçtiğimiz gün mecliste yaşanan tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu

Derya, Zorlu Töre ile yaşadığı tartışmanın doğru olmadığını, öfkeyle söylenen sözlerinden dolayı da pişmanlık duyduğunu belirtti.

“Benim Zorlu Töre’ye söylediğim o kelime yanlıştı. Zorlu bey benim düşmanım değil. O öfkeyle o lafı etmemem lazımdı. Pişmanım. Ama orada dediğim bir kelime var 'evimizde kalamıyoruz.' Bunu yaptılar diye kızdım. Fikirlerimiz örtüşmese de benim kendisiyle muhabbetim de vardır. Kendisini severim de. Bu ülkenin halk iradesiyle seçilmiş bir milletvekilidir. Halk iradesine saygım sonsuzdur” ifadelerini kullanan Derya ne olursa olsun bir an önce provoke ve popülist söylemlerden uzaklaşıp icraatların tartışıldığı bir siyasi ortama geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

"SOSYAL MEDYADA SAÇIMDAN TIRNAĞIMA KADAR KÜFÜR EDİLİYOR, LİNÇ EDİLİYORUM"

Töre’nin geçtiğimiz yıllarda söylediği “Doğuş Derya Türk askerine tecavüzcü dedi” sözleri yüzünden hala bugün hedef gösterildiğini belirten Derya, “Ben bugüne kadar öyle bir demeç vermedim. 5 yıldır ismim üzerinden karakter katliamı yapılıyor. Söylemediğim şeyler söylemişim gibi gösteriliyor. Ne Türk askerine ne Türkiye’ye tecavüzcü ya da işgalci dediğime dair bir demecimi bile gösteremezler. Sözlü yazılı bir çok tehdit alıyorum. Sosyal medyada saçımdan tırnağıma kadar küfür ediliyor, linç ediliyorum.

Sırf provoke etmek amacıyla bel altı vuruyorlar ama bu benim hayatımı, can güvenliğimi tehlikeye atıyor. Yarın toy bir genç bu laflardan etkilenip de gelip benim canıma kast ederse o zaman ne olacak? Meclis kürsüsünden ağzımıza ne gelirse söyleyemeyiz. Fikirlerimizi konuşarak, tartışarak medeni bir şekilde ortaya koymalıyız” şeklinde açıkladı.

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