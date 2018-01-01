Oğlak burcu (22 Aralık - 20 Ocak)

OĞLAK BURCU KADINI AŞK HAYATI
Bir süre önce biten aşk yeniden alevlenecek ve uğruna her şeyi göze aldığı sevgili onunla yeniden beraber olmak isteyecek. Bu ilişkide duygu değil mantık galip gelirse mutlu olacak.
EVLİLİK HAYATI
Evli olan oğlak burcu kadınına mutluluk kapısı ardına kadar açık olacak. Evliliğinde güvenilir duygularla çok güzel günler onun olacak.
İŞ HAYATI
Evlilikte olduğu gibi iş hayatında da güzel günler onu bekliyor. İyimser olması için zaman ve ortam çok müsait olacak. Sorumluluk duygusuyla işinde başarılı olacak.
OĞLAK BURCU ERKEĞİ AŞK HAYATI
Onu bir gölge gibi takip ederek hiç yalnız bırakmayan karşı cinsin farkına varacak ve yüreği taze duygularla dolacak. Bazı durumları gözden geçirme zamanıdır.
EVLİLİK HAYATI
Evlilik yaşantısın bir kez daha gözden geçirmek oğlak burcu erkeğine yarar sağlayacak. Evliliği, evli olmuş olmak için yürütmek iki tarafa da zarar verir. Gurur kimseye yarar sağlamaz.
İŞ HAYATI
Kendini iş yerinde daha etkili gösterme yılıdır. Bu da iş hayatındaki başarısının artması demektir. Yeteneklerine uygun görevler üstlenmek ona başarı getirecek.
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